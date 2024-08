Le PM propose des mesures proactives en réponse aux lourdes pertes causées par les catastrophes naturelles

>> Bac Giang agit pour la prévention des catastrophes naturelles

>> Les localités du Nord sont invitées à réagir de manière proactive aux fortes pluies

>> Répondre au changement climatique avec de nombreuses actions d'urgence

Photo : VNA/CVN

La dépêche a noté que des catastrophes naturelles anormales et imprévisibles ont continué à se produire depuis le début de l'année 2024. De fortes vagues de chaleur, une sécheresse et une intrusion prolongée d'eau salée au début de l'année ont été suivies de fortes pluies continues, de glissements de terrain et d'inondations dans de nombreux endroits, en particulier dans les régions du Nord, du Nord-Centre et des hauts plateaux du Centre.

Malgré les directives du Premier ministre et les mesures prises par les ministères, les secteurs et les localités pour prévenir et répondre aux catastrophes naturelles afin de minimiser les dégâts, les calamités ont toujours fait de lourdes pertes en vies humaines et en biens, en infrastructures et en activités économiques.

Selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 104 personnes sont mortes ou ont disparu dans des catastrophes naturelles, principalement des glissements de terrain et des inondations, jusqu'à présent cette année.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a prédit que le phénomène La Nina devrait toucher le Vietnam à partir du mois d'août et entraîner de violentes tempêtes, des pluies torrentielles, des inondations, des crues soudaines, des glissements de terrain et une insécurité des réservoirs, ce qui constituerait une menace sérieuse pour les activités économiques et quotidiennes, ainsi que pour la vie et les biens des personnes.

Face à cette réalité, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel, aux agences gouvernementales et aux présidents des comités populaires de niveau provincial de surveiller de près l'évolution des catastrophes et de mettre en œuvre des mesures fortes, opportunes et efficaces pour répondre aux catastrophes et aux suites de celles-ci.

Perfectionner rapidement les plans de réponse

Les autorités provinciales devraient rester plus actifs dans la direction et l’organisation de la prévention, du contrôle et du règlement des conséquences des catastrophes naturelles pour garantir la sécurité des personnes et minimiser les pertes matérielles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux localités de perfectionner rapidement les plans de réponse pour chaque type de calamité possible, en particulier les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain et les crues soudaines, d’identifier les endroits vulnérables pour équiper les forces et les véhicules d’intervention et d’accélérer les préparatifs avant la saison des inondations et des tempêtes.

En outre, il leur a également été demandé d'évacuer les habitants et les biens des zones dangereuses, en particulier celles sujettes aux glissements de terrain, aux crues soudaines et aux inondations, vers des endroits plus sûrs, et d'organiser le financement des activités de réponse aux catastrophes à partir du budget local pour garantir que personne ne se retrouve sans logement, sans nourriture ou sans autres fournitures essentielles, de prévenir les épidémies graves et la pollution de l'environnement, et d’éviter tout impact grave sur l'apprentissage des élèves.

Dans la dépêche officielle, le Premier ministre a également détaillé les demandes adressées aux ministres des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, des Transports, de la Défense et de la Police, ainsi qu'aux agences de presse.

VNA/CVN