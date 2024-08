Plus de six milliards de dôngs seront réservés à la conservation du gibbon Siki à Quang Binh

Une subvention de plus de six milliards de dôngs du Fonds Arcus Foundation pour un projet de conservation du gibbon à joues blanches Siki ( Nomascus siki ) dans la chaîne de montagnes Truong Son, riche en biodiversité, du district de Quang Ninh, province de Quang Binh (Centre), a été approuvée par le Comité populaire provincial.

Le projet comprendra des éléments clés, notamment la formation, le transfert des avancées scientifiques et techniques et le renforcement des capacités et de l'efficacité de la gestion des fonctionnaires et des agences. Ces efforts visent à améliorer la conservation de la faune et la gestion des zones forestières protégées locales.

En outre, le projet permettra de développer divers modèles de subsistance durables pour les communautés locales afin d'améliorer leur niveau de vie et de réduire l'exploitation inutile des ressources forestières. Il sera mis en œuvre d’ici fin 2025.

Le gibbon à joues blanches du Nord est une espèce de primate endémique du Vietnam et du Laos, classée "extrêmement menacée" dans les Livres rouges du Vietnam et du monde.

Au Vietnam, les gibbons Siki sont classés dans le groupe IB et se trouvent dans les parties nord des provinces de Quang Tri et Quang Binh. Des études récentes indiquent qu'ils vivent principalement dans les zones de haute montagne et de forêt calcaire de la chaîne de Truong Son.

