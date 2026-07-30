Quand la sculpture contemporaine rencontre l’espace interactif

L’exposition de sculpture-installation "Dépasser" se tiendra du 31 juillet au 10 août à l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

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Réunissant dix œuvres d’un poids total de plus de 2,2 tonnes, l’exposition propose un dialogue entre la mémoire, la matière et l’aspiration de l’être humain à dépasser ses propres limites.

Occupant une surface d’environ 450 m², les dix œuvres sont disposées en fonction des caractéristiques architecturales du lieu d’exposition. Elles associent métal, bois, verre, matériaux de récupération, lumière et filets plastiques afin de créer un ensemble artistique où le vide et la lumière deviennent eux-mêmes des composantes de l’œuvre.

Bien qu’ils aient longtemps collaboré dans les domaines de la création et de l’enseignement artistique, il s’agit de la première exposition commune de Bùi Hai Son et Hoàng Tuong Minh. Si leurs styles diffèrent, les deux artistes se rejoignent autour d’une même réflexion : dépasser la mémoire, les limites de la matière et les barrières de la pensée créatrice.

Bùi Hải Sơn présente la série "Sédiments" (Trâm tich), inspirée de la figure récurrente de la "graine". À partir de douilles d’obus, de ferraille et de matériaux usagés, il ne cherche pas à raconter la guerre, mais à révéler la capacité de renaissance de la matière. Selon lui, chaque matériau porte une mémoire susceptible d’être transformée en valeur artistique et en énergie positive.

Hoàng Tuong Minh dévoile quant à lui la série "Sans limites" (Không gioi han), qui explore les tensions de la matière, la gravité et les seuils de résistance du métal. À travers des structures d’une grande force plastique, l’artiste invite à réfléchir à la volonté humaine, à la capacité de surmonter l’adversité et au cheminement vers le dépassement de soi.

Afin de renforcer l’impact visuel de l’exposition, les deux artistes ont travaillé en étroite collaboration avec l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et des spécialistes de l’éclairage pour concevoir une scénographie où les œuvres dialoguent avec l’architecture. Cette approche offrira au public une expérience immersive, permettant non seulement d’observer chaque création, mais aussi de ressentir les interactions entre les formes, la lumière et l’espace.

Né en 1957, Bùi Hai Son, et Hoàng Tuong Minh, né en 1962, comptent parmi les figures majeures de la sculpture contemporaine vietnamienne. Tous deux ont consacré de nombreuses années à la création et à l’enseignement des arts plastiques à Hô Chi Minh-Ville. Leurs expositions personnelles récentes, notamment "Apocalypse" (Khai huyên) et "Pression inversée" (Ap luc nguoc), ont été saluées pour leur langage plastique singulier et la profondeur de leur démarche artistique.

Cette première collaboration dans "Dépasser" s’impose ainsi comme un événement marquant de l’art contemporain vietnamien, non seulement par l’ampleur de ses 2,2 tonnes de matériaux, mais surtout par la rencontre de deux visions artistiques nourries d’une profonde réflexion philosophique.

Texte et photos : Minh Thu/CVN