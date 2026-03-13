Brand Finance : Viettel Group devient la marque télécom la plus puissante au monde

Viettel a été classé par Brand Finance comme la marque de télécommunications la plus puissante au monde ( Strongest telecoms brand ), avec un indice de force de marque (Brand Strength Index - BSI) de 89,9/100 et la note correspondante AAA+.

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Photo : VNA/CVN

Le 13 mars, un représentant du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) a annoncé que le groupe avait été classé par Brand Finance, une grande société de conseil indépendante spécialisée dans l'évaluation des marques, comme la marque la marque de télécommunications la plus puissante au monde (strongest telecoms brand), avec un indice de force de marque (Brand Strength Index – BSI) de 89,9/100 et la note correspondante AAA+.

Sur son site, Brand Finance estime que: Viettel obtient d’excellents résultats sur les principaux indicateurs de l’étude de Brand Finance, notamment la réputation, la fiabilité, l’appréciation, la préférence et la recommandation, reflétant une marque largement digne de confiance et suscitant une forte adhésion émotionnelle des clients sur son marché domestique.

Ce résultat marque une percée de Viettel, qui, après deux années consécutives à la deuxième place, s’est officiellement hissé au rang de leader mondial en matière de puissance de marque dans le secteur des télécommunications.

Dans le classement 2026, Viettel a obtenu un BSI de 89,9/100, le score le plus élevé parmi les marques en tête de la catégorie puissance de marque des télécommunications au cours des trois dernières années.

En termes de valeur de marque, Viettel est actuellement évalué à 7,9 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entreprise de télécommunications d’Asie du Sud-Est, figurant dans le Top 20 des marques mondiales de télécommunications et étant la seule entreprise vietnamienne présente dans le classement Top Global 500.

Brand Finance est une société mondiale de référence dans l’évaluation de marques, fondée en 1996 et basée à Londres (Royaume-Uni), avec une présence dans plus de 20 pays.

La force d’une marque correspond à l’efficacité de sa performance sur des critères immatériels par rapport à ses concurrents. Chaque marque se voit attribuer un score d’Indice de Force de Marque (Brand Strength Index – BSI) sur 100, qui entre dans le calcul de la valeur de la marque. Sur la base de ce score, chaque marque reçoit également une notation correspondante pouvant atteindre AAA+, selon un format similaire à celui des notations de crédit.

VNA/CVN