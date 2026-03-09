Vietnam Airlines lancera une ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville à Phuket

À partir du 2 avril prochain, Vietnam Airlines commencera officiellement à exploiter une nouvelle ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) à la célèbre destination balnéaire de Phuket (Thaïlande).

Cette nouvelle liaison vise non seulement à élargir le réseau de la compagnie au sein de l’Asie du Sud-Est, mais également à offrir une gamme d’options de voyage plus diversifiée et plus pratique à l’ensemble de ses passagers.

Selon le planning annoncé, cette desserte sera assurée cinq fois par semaine (lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches) avec des appareils Airbus A321.

En ce qui concerne les horaires de vol, le courrier VN621 est programmé pour décoller de Hô Chi Minh-Ville à 16h00 pour une arrivée prévue à Phuket à 17h50. Pour le trajet de retour, le vol VN620 quittera Phuket à 18h45 et touchera le sol à l'aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, à 20h55.

Selon le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, l'inauguration de cette ligne directe vers Phuket s'inscrivait pleinement dans la stratégie d'expansion du réseau international de la compagnie en Asie du Sud-Est. Il a précisé que cette décision répondait à une demande croissante de mobilité et de tourisme entre le Vietnam et la Thaïlande. Le dirigeant s’est dit convaincu que cette nouvelle route contribuerait activement à dynamiser les échanges touristiques et commerciaux entre les deux destinations, tout en garantissant aux voyageurs une expérience de service cinq étoiles conforme aux standards internationaux.

À l'occasion du lancement de cette nouvelle desserte, Vietnam Airlines a mis en place un programme promotionnel particulièrement attractif à l'attention de sa clientèle. Les tarifs pour un billet aller-retour en classe Économique débutent à partir de 4.033.000 dôngs, tandis que la classe Affaires est proposée à partir de 15.182.000 dôngs pour un trajet aller-retour, ces montants incluant déjà l'ensemble des taxes et frais afférents.

En complément, les passagers bénéficieront d’une pièce de bagage supplémentaire gratuite (sous conditions). Pour les membres du programme de fidélité Lotusmiles, un bonus de 1.000 milles par trajet en classe Économique et 2.000 milles en classe Affaires sera accordé pour tout achat effectué directement auprès des agences ou bureaux de vente officiels.

Ce programme promotionnel est valable pour tout achat de billet effectué jusqu'au 30 avril 2026, pour des dates de départ comprises entre le 2 avril et le 30 septembre 2026. Toutefois, les avantages spécifiques concernant les bagages et les milles de récompense s'appliqueront exclusivement pour la période de voyage se terminant le 31 mai 2026.

L'ouverture de la ligne Hô Chi Minh-Ville - Phuket réaffirme les efforts constants de Vietnam Airlines pour densifier son maillage international et renforcer la connectivité du pays avec le reste du monde.

En 2025, la compagnie avait déjà rouvert ou inauguré 14 liaisons internationales, marquant une progression continue vers les grands pôles économiques et touristiques mondiaux.

Auparavant, le transporteur avait également annoncé le lancement d'un vol direct entre Hanoï et Amsterdam pour juin 2026, constituant ainsi la toute première liaison aérienne directe reliant le Vietnam aux Pays-Bas.

VNA/CVN