YADEA choisit le Vietnam comme centre de production de motos électriques

À l’occasion de l’inauguration d’une usine intelligente de production de motos électriques à Bac Ninh, Liu Jia, directeur général de YADEA Vietnam, s’est entretenu avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur la stratégie d’investissement, la localisation de la production et les perspectives du marché vietnamien des motos électriques.

Le groupe chinois YADEA, leader mondial des deux-roues électriques, a inauguré une usine intelligente de production de motos électriques d’une valeur de 100 millions de dollars dans la province de Bac Ninh (Nord).

Photo : VNA/CVN

Selon Liu Jia, l’usine implantée à Bac Ninh constitue un élément clé de la stratégie de développement mondial de YADEA. Outre la desserte du marché vietnamien, ce site est appelé à devenir progressivement un centre de production et d’exportation pour l’ensemble de la région d’Asie du Sud-Est.

La première phase du projet représente un investissement total de 100 millions de dollars, avec une capacité de production initiale d’un million de véhicules par an, pouvant atteindre deux millions d’unités selon les plans de développement.

Le représentant de l’entreprise a souligné que YADEA poursuivait une stratégie de développement à long terme, privilégiant la mise en place d’une base industrielle durable plutôt que la recherche de profits à court terme. L’usine de Bac Ninh devrait ainsi renforcer la réactivité de la chaîne d’approvisionnement, répondre plus efficacement aux besoins des consommateurs vietnamiens et contribuer au processus d’électrification des moyens de transport dans le pays.

S’agissant du potentiel du marché, Liu Jia estime que le Vietnam figure parmi les plus grands marchés de deux-roues au monde, avec en moyenne une moto pour deux habitants. Dans un contexte où plusieurs grandes villes accélèrent la transition des véhicules à essence vers les véhicules électriques, notamment avec les projets de limitation des motos à Hanoï et les politiques de conversion des moyens de transport à Hô Chi Minh-Ville, le marché des motos électriques devrait connaître une forte croissance dans les trois à cinq prochaines années.

"Nous pensons que le segment des motos électriques au Vietnam pourrait enregistrer une croissance très rapide et même doubler chaque année au cours des prochaines années. YADEA vise une part de marché d’environ 20 % dans ce segment", a indiqué Liu Jia.

Outre l’expansion de la production, YADEA accorde également une grande importance à la stratégie de localisation industrielle afin d’optimiser les coûts et de renforcer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement. Selon le dirigeant de l’entreprise, l’intensification de la coopération avec les fournisseurs locaux permettra non seulement d’améliorer l’efficacité de la production, mais aussi de renforcer les capacités de l’industrie auxiliaire au Vietnam.

L’entreprise encourage par ailleurs les échanges et la coopération entre les fournisseurs vietnamiens et les partenaires internationaux de sa chaîne d’approvisionnement afin de favoriser le partage d’expériences et de technologies, contribuant ainsi à la construction d’un écosystème industriel de plus en plus solide.

Face à une concurrence croissante sur le marché des véhicules électriques, YADEA entend bâtir sa compétitivité à long terme autour de trois piliers principaux : la technologie, le réseau de distribution et les services après-vente.

Selon Liu Jia, YADEA possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des deux-roues électriques et demeure actuellement le plus grand fabricant mondial dans ce domaine, occupant la première place mondiale en termes de ventes depuis neuf années consécutives avec plus de 100 millions d’utilisateurs.

L’entreprise est également la seule du secteur à développer et produire de manière indépendante les trois systèmes essentiels des véhicules électriques, à savoir le moteur, la batterie et le contrôleur.

Dans les années à venir, YADEA prévoit de lancer de nouveaux modèles offrant une autonomie plus longue, des fonctionnalités de connectivité intelligente ainsi que des solutions de recharge rapide et d’échange de batteries plus flexibles.

Parallèlement, le groupe poursuit l’expansion de son réseau de distribution à travers le pays, avec l’objectif de couvrir l’ensemble des districts d’ici 2026. L’entreprise dispose actuellement de plus de 400 points de vente et de service à l’échelle nationale, et continue d’améliorer son réseau de services après-vente.

Selon les plans annoncés, YADEA lancera en 2026 une plateforme de services destinée aux utilisateurs sur l’application Zalo. Grâce à la géolocalisation GPS, les magasins pourront recevoir rapidement les demandes de maintenance, de réparation ou d’assistance routière, créant ainsi une connexion fluide entre la vente et le service.

À plus long terme, Liu Jia a indiqué que l’usine de Bac Ninh se concentrera d’abord sur le marché vietnamien avant d’étendre progressivement ses activités à l’exportation vers les pays voisins.

"Nous considérons le Vietnam non seulement comme un marché à fort potentiel de croissance, mais aussi comme un centre stratégique dans notre réseau de production, la chaîne d’approvisionnement et le développement du marché en Asie du Sud-Est", a souligné Liu Jia.

VNA/CVN