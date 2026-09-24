BIO2026 : Quy Nhon, un rendez-vous international des sciences du vivant

Ouverte le 23 septembre à l’ICISE, Quy Nhon, dans la province centrale de Gia Lai, la 9 e édition de BIO2026 réunit plus d’une centaine de chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants venus de sept pays et territoires.

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Photo : ICISE/CVN

Jusqu’au 25 septembre, la conférence met en lumière les avancées des sciences du vivant et favorise de nouvelles coopérations scientifiques.

Pendant trois jours, au Centre international des sciences et de l’éducation interdisciplinaires (ICISE), les participants confrontent leurs travaux, partagent leurs expériences et explorent de nouvelles pistes de coopération autour des avancées récentes dans les sciences du vivant. Organisée par l’Association "Rencontres du Vietnam" et l’ICISE, en collaboration avec l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), la conférence réunit des chercheurs vietnamiens et internationaux issus de plusieurs générations.

Parmi les intervenants figurent notamment des chercheurs de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), de l’Université Paris Cité, de l’Université de Montpellier, de l’Université de Kobe, de l’Université nationale de Singapour, ainsi que de plusieurs établissements vietnamiens.

À l’ouverture de la conférence, le Dr. Nguyên Huu Hà, vice-directeur du Service des sciences et technologies de Gia Lai, a souligné qu’après huit éditions, la rencontre s’était affirmée comme un forum scientifique international, favorisant à la fois le partage des avancées en biologie, la coopération scientifique et leur application dans la médecine, l’agriculture, la conservation de la biodiversité et le développement durable.

Il a également mis en avant l’intérêt d’un modèle qui donne aux jeunes chercheurs et étudiants l’occasion de se familiariser avec l’environnement scientifique international, de développer leurs compétences et d’élargir leurs réseaux.

Fort de son rôle de passerelle entre les communautés scientifiques vietnamienne et internationale, l’ICISE bénéficie, a-t-il indiqué, du soutien des autorités de Gia Lai, qui souhaitent voir cette dynamique se poursuivre et se renforcer dans les années à venir.

De son côté, le Professeur Patrice Estelle, directeur du Département de la recherche et des affaires internationales de l’USTH, a salué la coopération de longue date entre l’université, l’ICISE et leurs partenaires scientifiques.

Pour sa première visite au centre, il a souligné la qualité de l’environnement offert aux chercheurs vietnamiens et internationaux pour se rencontrer, échanger et développer de nouvelles collaborations.

Évoquant BIO2026, il a estimé que cette 9e édition témoignait du dynamisme de la recherche en biologie et, plus largement, dans les sciences du vivant au Vietnam. Réunissant plus d’une centaine de participants, dont 12 conférenciers principaux et deux intervenants invités, la rencontre offre, selon lui, un cadre à la fois pour approfondir les collaborations existantes et en faire naître de nouvelles. Il a souhaité que cette dynamique se poursuive en 2027, à l’occasion de la 10e édition, qui marquera une décennie de coopération scientifique autour des Rencontres de Quy Nhon.

De la recherche fondamentale aux applications

Au fil de ces trois journées, 12 communications en session plénière et plus de 75 communications orales et présentations par affiches permettent de parcourir un large éventail des sciences du vivant. Les échanges s’articulent autour de quatre grands domaines : biologie végétale, microbiologie, biologie humaine et santé, et biologie animale.

Les participants présentent des travaux allant de la recherche fondamentale aux applications, notamment dans la biotechnologie végétale, la diversité et le rôle des microorganismes, la santé humaine, la sécurité alimentaire et l’environnement.

Photo : ICISE/CVN

Une place importante est accordée aux technologies OMICS, à l’analyse des données massives et à l’intelligence artificielle, dont les applications ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines de la santé humaine, de la sécurité alimentaire et de la protection de l’environnement.

L’un des temps forts de cette édition est une session consacrée au vieillissement cellulaire, dans le cadre du programme consacré à la biologie humaine et aux soins de santé. Les échanges portent notamment sur le vieillissement, les maladies chroniques, la longévité et la médecine régénérative.

Les autres sessions abordent également la biologie moléculaire, la nanomédecine, les thérapies de précision, les interactions plantes-microorganismes, la microbiologie environnementale, la biodiversité, l’aquaculture et les biotechnologies vétérinaires.

Cette diversité thématique illustre l’évolution des sciences du vivant, où le croisement des disciplines devient un levier essentiel pour répondre aux grands défis liés à la santé, à l’alimentation, à l’environnement et au développement durable.

Un espace privilégié pour les jeunes chercheurs

Au-delà des présentations scientifiques, la rencontre entend surtout créer des passerelles entre chercheurs expérimentés et jeunes scientifiques. Ces derniers peuvent confronter leurs expériences, discuter des difficultés rencontrées dans leurs travaux et découvrir de nouvelles pistes de recherche.

Les interventions de scientifiques invités permettent également d’aborder les possibilités de financement et de coopération, offrant aux jeunes chercheurs des repères utiles pour construire leur parcours scientifique, développer leurs compétences et élargir leurs réseaux.

Cette dimension constitue l’un des fondements des Rencontres de Quy Nhon. Depuis leur lancement, l’initiative cherche à offrir aux jeunes biologistes vietnamiens un espace où ils peuvent dialoguer avec des chercheurs expérimentés, présenter leurs travaux et nouer des collaborations.

Photo : ICISE/CVN

Au fil des éditions, cette ambition a progressivement dépassé le cadre national, rapprochant les chercheurs vietnamiens de leurs homologues étrangers et favorisant la constitution de plusieurs équipes de recherche nationales et internationales.

L’enjeu n’est donc plus seulement de partager les résultats obtenus, mais aussi de faire émerger des collaborations appelées à se poursuivre au-delà de la conférence.

De la mise en réseau à la coopération internationale

La progression de la manifestation illustre cette évolution. Initialement conçue pour favoriser les échanges entre jeunes biologistes vietnamiens, la série a franchi un nouveau cap en 2022 avec son ouverture à l’international.

Depuis, l’ICISE accueille régulièrement des chercheurs venus de différents pays pour présenter leurs travaux, confronter leurs approches et explorer de nouvelles pistes de coopération.

Et déjà, le prochain rendez-vous se dessine. À l’occasion de BIO2026, le Professeur Toshinobu Suzaki, spécialiste de protistologie à l’Université de Kobe, a proposé la création d’une session spéciale consacrée à ce domaine lors de BIO2027.

Selon le Comité d’organisation, la 10es Rencontres de Quy Nhon : "Conférence internationale de biologie 2027 - 6e Congrès Asie-Pacifique de protistologie" aurai lieu au mois de septembre 2027. La séance plénière se tiendrait à l’USTH.

Cette initiative pourrait attirer davantage de chercheurs de la région Asie-Pacifique et donner une dimension particulière au dixième anniversaire des Rencontres de Quy Nhon.

En neuf éditions, la rencontre a ainsi progressivement élargi son ambition : d’un espace de mise en réseau de jeunes biologistes vietnamiens, elle est devenue un forum international de dialogue et de coopération scientifique.

Après trois jours d’échanges à Quy Nhon, l’objectif reste le même : faire des connexions scientifiques d’aujourd’hui les coopérations de demain.

Câm Sa - Vi Nguyên/CVN