Le potentiel technologique vietnamien à l’honneur à Berlin

Le 17 septembre à Berlin, l’ambassade du Vietnam en Allemagne, en collaboration avec le bureau du groupe FPT en Europe et le représentant du groupe technologique CMC en Allemagne, a organisé l’événement "Vietnam Innovation Day 2026" (Journée de l’innovation du Vietnam 2026).

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Photo : VNA/CVN

L’événement constituait une passerelle permettant aux entreprises technologiques vietnamiennes de présenter leurs atouts, de rechercher des partenaires et de renforcer leur coopération avec les agences, associations et entreprises allemandes. Ces initiatives s’inscrivaient pleinement dans les orientations de la Résolution N°57 du Bureau politique, qui fait de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels du développement rapide et durable du Vietnam dans la nouvelle ère.

Étaient présents l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyên Dac Thành, le président du Comité populaire de la province de Gia Lai Pham Anh Tuân, le secrétaire d'État au ministère de l'Économie, de l'Agriculture et des Zones rurales du Land de Thuringe Marcus Malsch, ainsi que des représentants d'associations, d'instituts de recherche, d'universités et d'entreprises technologiques des deux pays.

À l’ouverture de l’événement, l’ambassadeur Nguyên Dac Thành a indiqué que le Vietnam poursuivait le perfectionnement de son cadre juridique, le développement de ses infrastructures numériques et la formation de ressources humaines dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), l’informatique, les semi-conducteurs et la cybersécurité. Il a souligné que, si l’Allemagne dispose d’atouts reconnus en matière de recherche, d’ingénierie et de normes de qualité, le Vietnam bénéficie d’une économie dynamique, d’une main-d’œuvre jeune et d’un marché de plus de 100 millions d’habitants au cœur de l’Asie du Sud-Est, offrant ainsi un vaste potentiel de coopération.

Élargir le recrutement de travailleurs vietnamiens

De son côté, Marcus Malsch a qualifié la relation avec le Vietnam d'exemple concret de partenariat florissant, précisant que la Thuringe prévoie d'élargir le recrutement de travailleurs vietnamiens dans l'agriculture et les métiers verts.

L’événement s’est articulé autour de trois sessions de discussion consacrées aux opportunités d’investissement, au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines scientifique et technologique, ainsi qu’aux tendances d’application de l’IA dans l’industrie allemande.

Photo : VNA/CVN

Lors de la table ronde consacrée aux capacités du secteur informatique vietnamien, les représentants de FPT, de CMC et de Glassdom ont mis en avant le dynamisme et les compétences des ingénieurs vietnamiens. Dans un contexte où certaines entreprises allemandes recherchent des alternatives à l’Inde pour optimiser leurs coûts et gérer les risques, le Vietnam pourrait constituer une option intéressante grâce à ses infrastructures et à ses ressources humaines. Les deux pays disposent également d’un potentiel important de coopération dans l’IA industrielle et la transformation numérique, notamment pour accélérer la numérisation des PME allemandes et développer des modèles de données et de langage adaptés à leurs besoins.

Toutefois, les experts ont rappelé que le marché allemand exige un haut niveau de rigueur. Selon eux, la réussite repose notamment sur l’instauration de la confiance grâce à la qualité des prestations, au respect des engagements et à la mise en œuvre de projets pilotes avant tout changement d’échelle.

S'exprimant à ce sujet, Carsten Bovenschen, fondateur de la compagnie allemande Bo Consult, a exprimé ses attentes quant aux opportunités d'innovation pour les industries allemande et vietnamienne. Il estimé que l'IA offre également davantage de possibilités de coopération technologique entre les deux pays.

Organisée pour la première fois conjointement par l’ambassade, FPT et CMC, la Journée de l’innovation illustre la volonté de promouvoir le potentiel scientifique et technologique du Vietnam en Allemagne.

VNA/CVN



