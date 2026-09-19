Le Vietnam réinvente sa coopération technologique

Avec l’approche novatrice “Tech Connect”, le Vietnam redéfinit son partenariat technologique international. Fondée sur le modèle des trois acteurs - État, chercheur et entreprise -, cette collaboration vise à renforcer l’autonomie scientifique du pays.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution N°57, en date du 22 décembre 2024, du Politburo du Parti fait de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels de la croissance soutenue et durable du pays. Cette orientation place également le renforcement des capacités nationales et la maîtrise des technologies clés au cœur de la stratégie de développement national.

C’est dans ce contexte que prend forme l’approche “Tech Connect”, conçue comme une nouvelle manière de faire de la coopération technologique internationale. L’objectif n’est plus seulement d’attirer des investissements, d’importer des technologies ou de multiplier les accords, mais de créer avec les partenaires des capacités technologiques durables.

Cette évolution repose sur un modèle déjà familier au Vietnam : celui des “trois acteurs”, réunissant l’État, le scientifique et l’entreprise. Appliqué à l’échelle interna-tionale, le principe consiste à mettre en relation ces trois acteurs vietnamiens avec leurs homologues des pays partenaires, afin de créer un même cycle allant de la recherche au développement, puis à l’application et à la commercialisation.

De la coopération à la co-création

Il ne s’agit donc pas de juxtaposer deux ensembles de trois acteurs, mais de construire un écosystème commun. Dans ce cadre, le Vietnam ne se présente pas uniquement comme un bénéficiaire de technologies. Il peut également apporter un marché en expansion, une main-d’œuvre jeune, des capacités industrielles croissantes et surtout des besoins concrets susceptibles de servir de terrain d’expérimentation.

Pour que cette coopération produise des résultats durables, encore faut-il en préciser les mécanismes. Il faut notamment identifier clairement les interlocuteurs chargés de la coordination, préciser les modalités de partage des ressources, ainsi que les règles relatives à la propriété intellectuelle et aux données.

Cette logique commence déjà à se traduire dans les relations du Vietnam avec plusieurs partenaires stratégiques, notam-ment l’Australie et Singapour.

Avec l’Australie, le partenariat stratégique a donné lieu au forum “Tech Connect Vietnam - Australie”, organisé en août dernier à l’Université de technologies de Sydney. Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, y a appelé à trois évolutions : passer de l’attraction des investissements au co-développement, de la réception des technologies à la co-création et de la participation aux chaînes de valeur à la conquête de positions offrant davantage de valeur ajoutée.

Approches complémentaires

Photo : VNA/CVN

Cette orientation se traduit également par l’évolution du Centre de technologies stratégiques Vietnam - Australie, invité à renforcer ses activités dans la 5G, la formation de ressources humaines de haut niveau ainsi que la recherche et les technologies clés.

Avec Singapour, une autre dimension de cette stratégie apparaît. Le forum “Tech Connect Vietnam - Singapour”, tenu en mai dernier, a mis en avant la coopération entre les “trois acteurs” des deux pays. La Déclaration conjointe sur la Stratégie de connectivité technologique vise à renforcer l’autonomie technologique grâce à des coopérations dans des secteurs majeurs tels qu’industries avancées, semi-conducteurs et technologies quantiques, en lien avec le développement des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) de nouvelle génération.

Ces partenariats illustrent ainsi des approches complémentaires. L’Australie offre un cadre privilégié pour la recherche et les technologies stratégiques, tandis que Singapour permet de mieux relier technologies, capitaux, entreprises et débouchés commerciaux. Ensemble, ils contribuent à la constitution d’un réseau de coopération plus diversifié, dans lequel les différents partenaires peuvent jouer des rôles complémentaires.

Cette évolution redéfinit aussi le rôle de la diplomatie. Celle-ci ne consiste plus seulement à créer un environnement politique favorable. Elle doit également ouvrir des espaces de coopération, mettre en relation les ressources disponibles et favoriser le passage des accords aux projets concrets : équipes de recherche communes, ingénieurs, technologies maîtrisées et produits capables d’atteindre le marché.

Pour le Vietnam, l’enjeu n’est donc plus seulement d’accéder aux technologies, mais de savoir les absorber et les maîtriser. C’est cette capacité qui détermine son degré d’autonomie technologique.

L’autonomie technologique ne signifie pas que le Vietnam doit tout faire seul. Elle repose sur sa capacité à choisir ses partenaires, à participer au développement des technologies et à maîtriser celles qui sont essentielles à son développement.

C’est tout l’enjeu de “Tech Connect” : faire de la coopération internationale un moyen de renforcer les capacités technologiques du Vietnam et, à terme, son autonomie.

Cette autonomie ne signifie d’ailleurs pas que le Vietnam doive tout faire seul. Elle suppose au contraire de disposer de suffisamment de capacités pour choisir ses partenaires, participer à la création technologique et maîtriser les technologies essentielles à son développement.

C’est précisément l’ambition de “Tech Connect” : transformer les relations internationales en capacités technologiques nationales et faire de la coopération un véritable levier de l’autonomie du Vietnam dans la nouvelle économie mondiale.

Huong Giang/CVN