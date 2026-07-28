Le Vietnam confirme son rôle de plateforme internationale de formation en astrophysique

Le 27 juillet, le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaire (ICISE), dans la province de Gia Lai (Centre), a officiellement inauguré la 10ᵉ École vietnamienne d’astrophysique (Vietnam School on Astrophysics - VSOA10).

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Réunissant près de 30 jeunes chercheurs, doctorants et étudiants issus de neuf pays et territoires, cette édition confirme le rôle croissant du Vietnam dans la coopération internationale en matière de formation et de recherche en sciences fondamentales.

De jeunes scientifiques venus de neuf pays

Organisée du 27 juillet au 1er août, la VSOA10 accueille des participants originaires du Brésil, de la Croatie, de la France, de l’Allemagne, de l’Inde, de la Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam.

Les cours sont dispensés par des chercheurs issus d’institutions scientifiques de premier plan, notamment le Pr Leander Thiele, le Dr Otavio Alves, le Dr Anamaria Hell et le Dr Nguyên Nhât Minh, de l’Institut Kavli de physique et de mathématiques de l’Univers (Kavli IPMU, Japon).

Cette édition marque également une première : le Dr Nguyên Nhât Minh assure pour la première fois la coprésidence scientifique de la VSOA.

Depuis juillet 2026, il dirige le groupe Astrophysique et cosmologie de l’Institut de recherche en sciences et éducation interdisciplinaires (IFIRSE), rattaché à l’ICISE. En 2024, il est devenu le premier scientifique vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie, décerné par l’American Astronomical Society.

À la découverte des nouvelles frontières de la cosmologie

Le programme de cette année est consacré à la cosmologie moderne, discipline qui étudie l’évolution de l’Univers, du Big Bang à la formation des grandes structures observées aujourd’hui.

À l’heure où la cosmologie entre dans l’ère des mégadonnées, les conférences présentent les méthodes les plus avancées, allant des simulations numériques et de l’inférence statistique à l’apprentissage automatique, en passant par l’analyse des données issues du fond diffus cosmologique, des effets de lentille gravitationnelle faible et de la distribution des galaxies.

Selon les organisateurs, l’école associe enseignements approfondis et sessions de discussion afin d’offrir aux participants un parcours cohérent, depuis les fondements théoriques jusqu’aux techniques les plus récentes d’analyse des données cosmologiques.

Former la prochaine génération de scientifiques

Créée en 2013 par l’Association Rencontres du Vietnam et l’ICISE, l’École vietnamienne d’astrophysique est devenue un rendez-vous académique de référence pour les jeunes chercheurs en astronomie et en astrophysique.

Au-delà de la transmission des connaissances les plus récentes, le programme favorise les échanges entre les jeunes scientifiques vietnamiens et leurs homologues étrangers, contribuant ainsi à l’émergence de réseaux de coopération scientifique durables.

À l’heure où l’astronomie s’affirme comme une discipline résolument interdisciplinaire, à la croisée de la physique des particules, de la physique des plasmas, de l’optique, de la chimie, de la biologie et de la science des données, des initiatives telles que la VSOA sont appelées à jouer un rôle majeur dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le renforcement de la recherche fondamentale et l’intégration toujours plus étroite du Vietnam au sein de la communauté scientifique internationale.

Texte et photos : Câm Sa - ICISE/CVN