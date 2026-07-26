Gia Lai inaugure son Année quantique 2026 sous le signe de l'innovation

La cérémonie d'ouverture de l'Année quantique Gia Lai 2026 et la remise des prix du Quantathon Gia Lai 2026 se tiendront le 28 juillet.

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Point ne culminant de la semaine consacrée aux technologies quantiques, cet événement réunira responsables gouvernementaux, scientifiques, entrepreneurs et partenaires internationaux autour d'une ambition commune : faire du Vietnam un acteur émergent de l'innovation quantique.

Le 28 juillet, de 19h30 à 21h30, le Centre des congrès de Gia Lai accueillera la cérémonie officielle d'ouverture de l'Année quantique Gia Lai 2026, suivie de la remise des prix du Quantathon Gia Lai 2026, le hackathon international consacré au calcul quantique au service du développement durable.

Cette soirée constituera le temps fort de la semaine inaugurale de l'Année quantique Gia Lai 2026. Elle réunira des représentants du gouvernement, des autorités provinciales, des organisations internationales, des chercheurs, des entreprises technologiques, des investisseurs, ainsi que de nombreux invités vietnamiens et étrangers.

Au-delà de sa dimension protocolaire, la cérémonie entend affirmer l'engagement de Gia Lai en faveur du développement scientifique, de l'innovation et de la coopération internationale. Elle sera également l'occasion de mettre à l'honneur les meilleures équipes du Quantathon Gia Lai 2026, dont les projets illustrent le potentiel des technologies quantiques pour répondre à des défis concrets dans des domaines tels que l'agriculture intelligente, la logistique, la gestion des ressources, l'énergie ou encore la cybersécurité.

Le programme prévoit les interventions des autorités nationales et provinciales ainsi que des principaux partenaires de l'événement, avant le lancement officiel de l'Année quantique Gia Lai 2026. Des séquences artistiques et des démonstrations technologiques rythmeront la soirée, tandis que plusieurs organisations et personnalités engagées dans le développement de l'écosystème quantique vietnamien seront mises à l'honneur.

La remise des prix du Quantathon constituera l'un des moments les plus attendus. Après plusieurs mois de compétition, les équipes finalistes verront leurs travaux récompensés pour leur capacité à mobiliser le calcul quantique afin de proposer des solutions innovantes aux enjeux du développement économique et social.

La cérémonie saluera également la contribution des chercheurs, mentors, entreprises et partenaires qui accompagnent l'émergence de cette nouvelle communauté scientifique.

Une ambition portée tout au long de l'année

L'Année quantique Gia Lai 2026, dévoilée officiellement le 16 juillet dernier, s'inscrit dans une stratégie de long terme portée par le Comité populaire provincial, en partenariat avec le Centre national pour l'innovation (NIC), le Réseau vietnamien pour l'innovation et les experts en technologies quantiques (VNQuantum), le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), l'Open Quantum Institute (OQI), ainsi que de nombreux partenaires nationaux et internationaux.

Photo : ICISE/CVN

Déployé tout au long de l'année 2026, le programme s'articule autour de quatre piliers : recherche scientifique, technologies quantiques, entrepreneuriat innovant et formation.

Il comprend notamment des conférences scientifiques internationales, des écoles d'été, des expositions technologiques, un forum consacré à l'économie de l'innovation, des programmes d'incubation de start-up, ainsi que la création d'un Centre de calcul quantique destiné à former les futurs talents vietnamiens.

À travers cette initiative, Gia Lai ambitionne de devenir un nouveau pôle régional reliant recherche, innovation, investissement et coopération internationale autour des technologies de rupture.

Comme l'a souligné Lâm Hai Giang, vice-président du Comité populaire provincial : "Nous ne pouvons pas nous contenter de suivre les grandes révolutions technologiques. Nous devons commencer dès maintenant. L'essentiel est d'avancer tôt dans la recherche, avec rigueur dans les applications, en nous concentrant sur les domaines où nous disposons de véritables atouts".

Trois regards sur l'avenir des technologies quantiques

La cérémonie d'ouverture sera également marquée par les interventions de trois personnalités de premier plan, représentant trois approches complémentaires : l'économie de l'innovation, la coopération scientifique internationale et le développement des technologies quantiques.

Le public découvrira tout d'abord une allocution enregistrée du Professeur Philippe Aghion, figure majeure de l'économie de l'innovation, Professeur au Collège de France et chercheur associé notamment à l'INSEAD et à la London School of Economics.

Ses travaux, mondialement reconnus, mettent en lumière le rôle déterminant de la recherche et de l'innovation dans la croissance économique.

Autre invité de marque, Tim Smith, coordinateur de l'Open Quantum Institute (OQI) au CERN, apportera son expérience de plus de trente ans au sein de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Engagé dans plusieurs initiatives internationales de science ouverte, il présentera les perspectives offertes par les technologies quantiques pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies.

Sa présence illustre également le renforcement de la coopération entre Gia Lai, l'OQI et les partenaires scientifiques internationaux.

Enfin, le Professeur associé Nguyên Luong Quang, directeur de l'Institut d'astronomie et de télécommunications quantiques spatiales (IAS) et responsable de la recherche et du développement de VNQuantum, évoquera les opportunités qui s'offrent au Vietnam dans cette nouvelle révolution technologique.

Pionnier du développement de l'écosystème quantique vietnamien, il partagera sa vision des défis scientifiques, de la formation des talents et des perspectives offertes aux jeunes chercheurs.

À travers ces trois interventions, la cérémonie d'ouverture entend porter un message clair : l'avenir des technologies quantiques ne dépendra pas seulement des avancées scientifiques, mais aussi de la capacité à créer des passerelles entre la recherche, l'éducation, les entreprises et l'innovation.

Plus qu'un simple événement inaugural, cette soirée ambitionne de lancer une dynamique durable afin d'inscrire Gia Lai et plus largement le Vietnam parmi les acteurs des grands réseaux internationaux de la science et des technologies quantiques.

Thanh Tuê/CVN