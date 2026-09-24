Les intellectuels et les enjeux de la communication scientifique

Le renouvellement de la communication et de la diffusion des connaissances constitue une mission essentielle des intellectuels. Ces dernières années, ces actions ont permis d’atteindre des résultats positifs. Face au nouvel environnement informationnel, elles doivent toutefois renforcer leur professionnalisme, leur efficacité ainsi que leur capacité de diffusion.

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Photo : ND/CVN

Lê Thanh Tùng, chef du Comité de diffusion des connaissances de l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam, indique que les activités de communication et de diffusion des connaissances demeurent encore dispersées et manquent de coordination. Dans certains endroits, les méthodes de transmission reposent toujours largement sur un modèle unidirectionnel, tandis que la faculté à transformer des savoirs spécialisés en contenus accessibles reste restreinte. De nombreuses unités manquent de personnel spécialisé, alors que les budgets sont limités et que leurs capacités d’investissement dans les technologies, de production de contenus modernes et d’évaluation d’impact s’avèrent faibles.

Par ailleurs, le paysage informationnel inédit pose des défis majeurs. L’intelligence artificielle générative, les réseaux sociaux et les algorithmes de diffusion permettent aux connaissances de circuler rapidement, mais favorisent également la propagation ultra-rapide de fausses informations, de contenus trompeurs et d’éléments contraires à la science.

Il convient notamment de souligner que plusieurs organisations, dont l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam, disposent d’importantes ressources en experts et en connaissances. Cependant, la normalisation des données, leur numérisation, leur classement, leur recherche, leur partage et leur réutilisation restent perfectibles. Les bases de données et les réservoirs numériques communs ne sont pas encore à la hauteur du potentiel de l’ensemble du système.

S’appuyant sur son expérience dans le domaine de la conservation de la biodiversité, Trinh Lê Nguyên, directeur du Centre pour l’homme et la nature, estime que l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam représente un espace fédérateur pour les intellectuels scientifiques, facilitant leur participation à la recherche, à la diffusion des connaissances ainsi qu’aux missions de conseil, de critique et d’expertise sociale. Toutefois, les forces directement engagées sur le terrain de la protection de la biodiversité demeurent relativement restreintes. Il est donc indispensable de promouvoir une communication fondée sur des données probantes, afin que les problématiques environnementales soient formulées dans un langage clair et reliées directement à la vie quotidienne, à l’économie et à la sécurité du pays.

Moderniser la diffusion des savoirs

Selon Hô Dinh Luong, président de l’Union des associations scientifiques et techniques de Phú Tho (Nord), il importe de basculer de la simple vulgarisation académique vers la proposition de solutions applicables et commercialisables au niveau local, tout en renouvelant les méthodes de communication et en accélérant la transformation numérique dans l’ensemble des activités de diffusion scientifique et technique. Il préconise l’adoption d’applications sur plateformes numériques et d’intelligence artificielle, ainsi que le renforcement de la coopération et de la mise en réseau des savoirs à l’échelle nationale, régionale et mondiale, afin de consolider des sources de données fiables. Les collectivités disposeraient ainsi d’un volume accru de données ouvertes pour la recherche, les échanges universitaires et les applications pratiques.

Dans cette nouvelle période, la diffusion des savoirs doit dépasser le cadre d’une simple transmission d’informations pour contribuer activement au développement de l’apprentissage tout au long de la vie, de la culture scientifique, des compétences numériques et de la capacité des citoyens à s’adapter rapidement aux mutations technologiques.

Le Dr. Trân Van Tùng, président de l’Association vietnamienne de l’information scientifique et technologique, suggère de diversifier les canaux de diffusion en s’appuyant sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux, les podcasts et les formats vidéos courts, tout en privilégiant un langage simple. Il faut également mettre les connaissances au service de la production et concevoir des programmes rapprochant les savoirs des zones rurales et reculées, afin d’aider les agriculteurs et les entreprises locales à intégrer les progrès techniques dans leur quotidien.

Dans le cadre de ses attributions, l’Association vietnamienne de l’information scientifique et technologique soutient constamment l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam dans la vulgarisation des sciences et des technologies, notamment par l’organisation de colloques, de forums, la création de bibliothèques numériques spécialisées et de portails ouverts, ainsi que par la mise en place de cours en ligne accessibles à tous.

Actuellement, l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam détient de nombreux organes de presse et revues scientifiques. Ceux-ci pourraient former un réseau spécialisé de communication performant s’ils étaient pleinement valorisés.

Nguyên Thành/CVN