Hanoï accueille la 19e Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique

Hanoï accueillera, du 25 septembre au 5 octobre 2026, la 19 e Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique (IOAA 2026), avec la participation de 66 pays et territoires et de 320 candidats. Organisée pour la première fois au Vietnam, cette compétition scientifique internationale réunira notamment des lycéens autour d’épreuves théoriques, d’analyse de données, d’observation et de travail en équipe.

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Photo : Mai Quynh/CVN

Une conférence de presse consacrée à l’IOAA 2026 s’est tenue le 21 septembre à Hanoï. À cette occasion, Nguyên Van Hiên, directeur du Service de l’éducation et de la formation de Hanoï et vice-président du comité d’organisation de l’IOAA 2026, a présenté les principales informations relatives à la compétition.

"L’IOAA 2026 est un événement éducatif et scientifique international destiné aux élèves du secondaire. Il contribue à découvrir et à former de jeunes talents dans les domaines de l’astronomie et de l’astrophysique, tout en favorisant les échanges académiques, scientifiques et la coopération internationale", a-t-il déclaré.

Une première édition organisée au Vietnam

L’édition 2026 sera placée sous la direction du Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, le ministère de la Police, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil international de l’IOAA et les organismes concernés. Le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï en assure la coordination, tandis que l’Université Phenikaa accueillera les principales activités scientifiques et organisationnelles.

Créée en 2007 à Chiang Mai, en Thaïlande, l’IOAA est une compétition annuelle destinée aux lycéens du monde entier. L’édition de Hanoï réunira 67 équipes, dont 65 équipes internationales et deux équipes vietnamiennes, avec 320 candidats en compétition. Le Vietnam sera représenté par 10 élèves sélectionnés conformément aux règles du ministère de l’Éducation et de la Formation.

Des infrastructures préparées pour 320 candidats

Photo : Mai Quynh/CVN

La préparation de la compétition a notamment fait l’objet d’une mission d’inspection du Comité international de l’IOAA du 29 juin au 4 juillet. Celle-ci a porté sur les salles d’examen, les télescopes, les infrastructures technologiques, le planétarium, les hébergements, les espaces de restauration et les installations de réserve.

"Bien qu’il s’agisse de la première fois que Hanoï accueille une Olympiade scientifique internationale d’une telle ampleur, la ville et les organismes concernés ont fait preuve d’initiative, de méthode et de professionnalisme dès les premières étapes de la préparation", a souligné Nguyên Van Hiên.

La délégation internationale a notamment accordé une attention particulière au planétarium, équipé d’un dôme de 16 m de diamètre et de systèmes de projection Sony GTZ380. La compétition utilisera également des télescopes Sky-Watcher BK P15075 EQ3 ainsi que les logiciels SkyExplorer et Olympify.

L’IOAA 2026 accueillera au total 490 délégués internationaux, dont 320 candidats, 124 chefs de délégation, 37 observateurs et quatre invités, ainsi que cinq membres du Conseil international de l’IOAA. Près de 300 personnes participeront à l’organisation, parmi lesquelles 140 étudiants bénévoles, 70 enseignants d’anglais et 22 techniciens chargés des examens.

Les organisateurs ont également préparé les dispositifs relatifs aux visas, à l’entrée sur le territoire, à la sécurité, aux soins médicaux, à la sécurité alimentaire et aux transports.

Quatre épreuves et des activités culturelles

Photo : BTC/CVN

Le programme comprend quatre épreuves : théorie, analyse de données, observation et travail en équipe. Les candidats devront notamment résoudre des problèmes approfondis d’astronomie et d’astrophysique, analyser des données astronomiques et effectuer des observations à l’aide de télescopes et du planétarium.

Les sujets seront élaborés en anglais et traduits par les chefs de délégation selon les procédures professionnelles et de confidentialité de l’IOAA. Sur les 320 candidats, environ 60% devraient recevoir une distinction, sous forme de médailles d’or, d’argent ou de bronze, de mentions honorifiques ou de prix spéciaux.

Depuis sa première participation à l’IOAA en 2016, en Inde, le Vietnam a obtenu des résultats élevés lors de plusieurs éditions, notamment en Thaïlande, en Chine, en Hongrie, en Colombie, en Géorgie, en Pologne et au Brésil.

En marge des épreuves, les participants visiteront plusieurs sites culturels et historiques de Hanoï, dont la Citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature et le village de poterie de Bat Tràng.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 26 septembre à l’Université Phenikaa. Les épreuves et activités d’échanges se dérouleront du 27 septembre au 3 octobre, avant la cérémonie de clôture et la remise des prix, prévues le 4 octobre au même endroit.

Mai Quynh/CVN