Le linga d'or de Binh Thuân devient trésor national

Une cérémonie a eu lieu à la tour Po Sah Inu, dans la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan (Sud), pour annoncer la décision du Premier ministre d'ajouter le linga d'or de Binh Thuân à la liste des trésors nationaux et donner le coup d'envoi du Festival Kate 2024, la célébration annuelle la plus importante de la communauté ethnique Cham Brahman.

Photo: VNA/CVN

Le directeur adjoint du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vo Thanh Huy, a déclaré que le linga d'or avait été trouvé lors d'une fouille archéologique sur le site archéologique de la tour Po Dam, dans le village de Lac Tri, commune de Phu Lac, district de Tuy Phong. Il a été reconnu comme un vestige architectural et artistique national en 1996.

Le linga d'or de Binh Thuân est daté environ au 8e-9e siècle. Il s'agit d'un artefact original unique et rare avec une forme particulière, qui a une grande valeur historique, culturelle et esthétique. Le trésor national nouvellement reconnu pèse 78,36 grammes, l'or représentant 90,4%, tandis que les 9,6% restants sont de l'argent et du cuivre.

Le directeur du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Bui The Nhan, a déclaré qu'il était d'une grande valeur pour la recherche et la compréhension des questions culturelles et historiques liées à la relique de Po Dam en particulier et à la culture Cham en général. Il s'agit d'un document scientifique important non seulement pour l'archéologie, mais aussi pour l'étude de l'histoire, de la culture, des beaux-arts, de la religion, de la métallurgie et de l'orfèvrerie de la communauté Cham dans le passé.

Après l'annonce, le Festival Kate 2024 a été ouvert avec la cérémonie de procession du costume de la déesse Po Sah Inu, le rituel le plus important du festival.

Cette année, le festival a eu lieu du 1er au 2 octobre.

Binh Thuan abrite plus de 40 000 Cham qui vivent principalement dans les districts de Tuy Phong, Bac Binh, Ham Thuân Bac et Tanh Linh.

À cette occasion, les autorités locales ont rendu visite et salué les dignitaires Cham, les bénéficiaires des politiques sociales de l’Etat, les personnes de bonne réputation et l'ensemble de la communauté Cham de la province.

