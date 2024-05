Binh Phuoc : aide aux minorités ethniques pour se débarrasser de la pauvreté

Le président du Comité populaire de la commune, Pham Sy Hoan, a déclaré que sa localité frontalière était l'une des cinq communes de la province connaissant des difficultés particulières. L'ensemble de la commune compte 1.776 ménages, dont les minorités ethniques représentent 73,6% et les ménages pauvres et quasi pauvres, 11,65%.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, créer des conditions permettant d’aider les habitants à développer leur production, à améliorer leurs conditions de vie vie et à se débarrasser de la pauvreté est l’une des tâches clés des comités du Parti, des autorités et des organisations sociales à tous les niveaux. La commune a concrétisé des programmes et des politiques, et mobilisé et intégré des ressources pour soutenir sa population dans le développement de la production et du commerce.

Grâce aux ressources disponibles, la localité a mis en œuvre des mesures concertées pour diffuser, examiner et réaliser des statistiques sur les besoins en matière de bien-être social et accorder des prêts. Grâce à une aide rapide répondant aux besoins réels de chaque ménage, le taux de pauvreté a considérablement diminué au fil des ans. A l’heure actuelle, Bu Gia Map ne compte que 127 ménages pauvres et 80 quasi pauvres.

VNA/CVN