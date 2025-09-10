Bientôt une conférence pour stimuler les échanges entre le Vietnam et le Cambodge

Une conférence majeure visant à tisser des liens entre les entreprises de production, de distribution et de logistique du Vietnam et du Cambodge aura lieu le 13 septembre, a annoncé la Direction de la surveillance du marché du Vietnam (ministère de l'Industrie et du Commerce).

Co-organisée conjointement par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le ministère cambodgien du Commerce et le Comité populaire de la province de Tây Ninh, cette initiative souligne la détermination mutuelle des deux nations à insuffler un dynamisme nouveau à leurs échanges commerciaux. La conférence sera placée sous la co-présidence de Phan Thi Thang, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, et de Rithipol, sous-secrétaire d'État au ministère cambodgien du Commerce.

Photo : BTN/CVN

Plusieurs dizaines d'entreprises vietnamiennes et cambodgiennes, issues de secteurs clés comme la production, la distribution, la logistique et le commerce transfrontalier, sont attendues.

L'événement fera le point sur la coopération en matière de commerce frontalier depuis 2020 et définira des stratégies pour stimuler les investissements, moderniser les infrastructures et étendre la collaboration future.

Un espace sera aménagé pour que les entreprises des deux pays puissent établir des contacts, présenter leurs produits et faciliter les transactions. De plus, les associations, entreprises et autorités locales signeront des protocoles d'accord et des accords de coopération.

En marge de la conférence, la Direction de la surveillance du marché du Vietnam organisera également une session de formation destinée aux commerçants et aux cadres administratifs sur les infrastructures commerciales frontalières, afin de renforcer les capacités de connexion et de promouvoir un développement durable du marché.

VNA/CVN