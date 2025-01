Berggruen Holdings prête à soutenir le Vietnam dans la formation de la main-d'œuvre



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu à Hanoï le 7 janvier au soir, le fondateur et président de la société américaine Berggruen Holdings, Nicolas Berggruen, et la directrice de l'Institut d'Asie de l'Est Weatherhead de l'Université Columbia, Nguyên Thi Liên Hang.

Photo : VNA/CVN

Berggruen Holdings est prête à coopérer avec le Vietnam, à investir et à soutenir la formation du personnel, a affirmé le fondateur et président de la société basée aux États-Unis, Nicolas Berggruen alors que lui et la directrice de l'Institut d'Asie de l'Est Weatherhead de l'Université Columbia, Nguyên Thi Liên Hang, étaient reçus par le Premier ministre Pham Minh Chinh à Hanoï le 7 janvier au soir.

Lors de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les contributions actives de Nguyên Thi Liên Hang à l'organisation des dialogues politiques des dirigeants vietnamiens de haut rang ces derniers temps ainsi que sa participation à ces événements.

Il a déclaré que le Vietnam rajeunit ses moteurs de croissance traditionnels tout en en développant de nouveaux, notamment l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, des ressources marines et du potentiel souterrain. Outre les efforts nationaux, le pays a besoin du soutien et de la coopération internationale, notamment des États-Unis, en termes de capitaux, de science et de technologie, d’innovation, de gouvernance intelligente, de formation des ressources humaines et de développement vert.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a déclaré que l’éducation et la formation restent un point fort des relations entre le Vietnam et les États-Unis, avec un nombre croissant d’étudiants vietnamiens aux États-Unis. Il a suggéré à Berggruen Holdings d’explorer des investissements dans certains projets culturellement et historiquement importants et d’aider le Vietnam à promouvoir sa culture à l’étranger, à enrichir son identité culturelle et à stimuler son industrie culturelle. Il a également encouragé l’entreprise à collaborer avec la partie vietnamienne dans l’éducation, la recherche et le développement de la main-d’œuvre.

Pour sa part, Nicolas Berggruen, qui est également fondateur et président de l’Institut Berggruen, a reconnu les difficultés que le Vietnam a endurées, affirmant qu’il admirait la transformation remarquable du pays au fil des ans. Il a noté sa conviction qu’avec sa résilience, son ambition et son fort potentiel, le Vietnam s’élèvera à l’avenir, consolidant de plus en plus ses rôles politiques et économiques sur la scène mondiale.

Nicolas Berggruen a approuvé les propositions du Premier ministre et a affirmé la volonté de Berggruen Holdings de collaborer avec le Vietnam dans le domaine de la formation des ressources humaines. À court terme, la société fournira des services de conseil pour aider le pays à créer un fonds d’investissement pour le développement.

VNA/CVN