Après le redoux, le froid s’annonce cette semaine sur le Nord

Après plusieurs jours de temps sec et ensoleillé, une masse d’air froid devrait toucher le Nord du Vietnam au milieu de cette semaine, apportant un ciel couvert et faiblement pluvieux, et une baisse significative des températures, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> La région du Nord se prépare à une vague de froid ce week-end

>> Une vague de froid glacial attendue avec des vents forts sur le Nord

Photo : VNA/CVN

Une forte masse d’air froid devrait s’abattre sur le Nord du Vietnam cette semaine, faisant chuter les températures de manière drastique, avec des localités montagneuses susceptibles de connaître un froid intense et du givre.

L’air froid commencera à affecter les localités du Nord les 8 et 9 janvier, puis se propagera dans les localités des régions du Centre-Nord et du Centre, ont déclaré les météorologues.

En raison de l’influence de l’air froid, les régions montagneuses et du Centre-Nord connaîtront des pluies dispersées. Les plaines connaîtront de légères pluies dans certaines zones avec un ciel nuageux et couvert, mettant fin aux conditions prolongées de sécheresse et de soleil.

Les températures chuteront de 2°C à 3°C le 8 janvier par rapport à la veille et continueront de baisser les 9 et 10 janvier. Les plaines connaîtront un temps froid tout au long de la journée et de la nuit, avec des températures qui devraient chuter jusqu’à 10°C à 12°C.

Photo : VNA/CVN

Dans les régions montagneuses et du centre du pays, les 9 et 10 janvier connaîtront un froid intense et du givre, avec des températures les plus basses descendant en dessous de 10°C.

Dans la capitale Hanoï, le temps les 8 et 9 janvier sera nuageux avec de légères pluies. Les températures varieront entre 16°C et 22°C. Le 10 janvier, le ciel restera nuageux mais sec, avec des températures chutant encore jusqu’à 14 à 19°C.

Avant l’arrivée de l’air froid, les localités du Nord continueront de connaître des journées ensoleillées et des nuits sèches le 7 janvier. Les températures nocturnes et matinales varieront entre 14°C et 16°C, tandis que les températures diurnes pourraient atteindre 24°C à 26°C.

Dans les régions du Centre-Nord et du Centre, l’air froid combiné au relief favorable au vent de la chaîne de montagnes de Truong Son apportera des averses et des orages épars du 9 au 12 janvier.

Les localités s’étendant de Thanh Hoa à Huê connaîtront des nuits et des matinées froides, avec des températures les plus basses allant de 14°C à 17°C.

Les météorologues prévoient qu’en janvier 2025, l’air froid s’intensifiera par rapport à décembre 2024, ce qui entraînera plusieurs jours de froid intense dans la région du Nord, principalement à la mi-janvier.

VNA/CVN