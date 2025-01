Le "Connect Fest 2025", activité marquant les 75 ans de l’Union nationale des étudiants du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Parmi les activités remarquables figuraient un espace d'exposition mettant en avant les mouvements emblématiques des élèves et étudiants, des jeux, des concours en ligne, ainsi que des stands proposant des articles essentiels aux étudiants à des prix attractifs.

Un moment fort de l’événement a été la course "Connect Fest 2025", qui a rassemblé 1.200 étudiants.

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, l’Union nationale des étudiants du Vietnam met en œuvre un programme destiné à soutenir les enfants et les personnes en difficulté. Il est prévu que 83 associations, à tous les niveaux, organiseront plus de 720 activités pour venir en aide aux étudiants.

Ces actions incluront la distribution de plus de 12 .000 billets de train et d’autobus, près de 11.000 bourses et cadeaux d’une valeur totale de plus de 15,2 milliards de dôngs, ainsi que plus de 12.000 dons en nature d’une valeur de plus de 4,1 milliards de dôngs. Environ 35.000 personnes devraient bénéficier de ce programme.

VNA/CVN