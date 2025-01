Surveillance renforcée des maladies respiratoires aux postes frontaliers

>> Renforcer les soins de santé de base en zones rurales

>> Vaccination des enfants contre la rougeole dans les écoles

>> 2024 : une année marquante pour le développement de la santé au service des patients

Le Département de médecine préventive a également déclaré qu'il collaborait étroitement avec l'OMS et le Règlement sanitaire international (RSI) en Chine pour mettre à jour et fournir de manière proactive des informations précises et complètes, évitant ainsi toute panique inutile tout en garantissant la vigilance et la prudence pendant la période hiver-printemps actuelle, propice à la propagation des agents pathogènes respiratoires.

Photo : CTV/CVN

Selon les résultats de la surveillance de la 52e semaine de 2024, rapportés par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC chinois), les échantillons prélevés dans les services ambulatoires et d'urgence ont révélé des agents responsables primaires, notamment des virus de la grippe, le métapneumovirus humain (HMPV) et le rhinovirus.

La Chine est actuellement en hiver, la période habituelle d'augmentation des infections respiratoires. Les principaux agents pathogènes comprennent les virus de la grippe saisonnière, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le HMPV.

Selon le même rapport de surveillance, le nombre de cas d'infections respiratoires avec symptômes grippaux est inférieur à celui de la même période de l'année dernière. Les autorités chinoises ont déclaré que les infections respiratoires en cours dans le pays sont typiques et ne constituaient pas un événement de santé publique inhabituel.

Le Département de médecine préventive a demandé aux Services de la santé de niveau provincial de mettre en œuvre des mesures préventives contre les maladies respiratoires, notamment dans la saison d’hiver-printemps. Il a demandé une surveillance plus stricte des maladies infectieuses, notamment des maladies respiratoires, dans la communauté, les établissements de santé et aux postes frontaliers.

VNA/CVN