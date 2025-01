Le gouvernement lance un plan global des systèmes urbains et ruraux jusqu’en 2050

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé une décision pour lancer le plan global de développement des systèmes urbains et ruraux pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Le plan vise à assurer l’exécution efficace et efficiente du cadre urbain et rural, comme indiqué dans la décision n°891/QD-TTg, précédemment approuvée par le Premier ministre.

Dans le cadre de ce plan, les projets d’investissement publics, y compris les grandes initiatives nationales, se conformeront à la liste des priorités nationales établie dans le Plan directeur national pour 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Ces projets sont également régis par le programme d’action du gouvernement mettant en œuvre la résolution n°81/2023/QH15 de l’Assemblée nationale et la résolution n°90/NQ-CP du gouvernement.

Les investissements dans les infrastructures techniques régionales et interrégionales, les modernisations urbaines et rurales et les développements de zones fonctionnelles, financés par des investissements publics, suivront le plan de mise en œuvre de la planification régionale approuvé par le Premier ministre.

Les provinces et les villes sous l’autorité centrale sont chargées de mettre en œuvre efficacement leurs plans provinciaux respectifs, notamment ceux couvrant le développement urbain, les projets urbains résilients au changement climatique, les initiatives de villes intelligentes, la transition verte et les projets urbains à faibles émissions, et les programmes de protection du logement.

Les projets de développement rural seront réalisés dans le cadre du programme national cible pour construire des zones rurales d’un nouveau genre.

Pour les projets financés par des sources d’investissement non publiques, les provinces et les villes sont encouragées à attirer des investissements privés. Cette approche garantira le respect des réglementations et maximisera l’efficacité des ressources.

Le plan prévoit également l’élaboration de cadres juridiques, notamment la loi sur la planification urbaine et rurale, la loi sur la gestion du développement urbain et la loi sur l’approvisionnement en eau et le drainage, ainsi que leurs documents d’orientation.

Les ministères, les secteurs et les localités sont tenus de soumettre des propositions au Premier ministre. Il s’agit d’un programme national de construction, de rénovation et de reconstruction urbaines, ainsi que de développement des infrastructures urbaines.

