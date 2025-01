Diminution d’au moins 20% du nombre de fonctionnaires

>> Le régime relatif au personnel excédentaire après la rationalisation de l'appareil d'État doit être étudié attentivement

>> Environ 130 billions de dôngs pour mener la restructuration du personnel public

La résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du 12e Comité central du Parti est intitulée "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante".

Organisation de l’appareil du système politique

Quant au décret 178/2024/ND-CP, il a été publié par le gouvernement le 31 décembre 2024 et est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Il porte sur les politiques et régimes pour les cadres, les fonctionnaires, les employés publics, les travailleurs et les forces armées dans l’organisation de l’appareil du système politique.

Le document officiel de la ministre Pham Thi Thanh Trà est adressé, entre autres, aux agences et unités du Parti au niveau central, aux Bureaux de l'Assemblée nationale et du Président de la République, à la Cour populaire suprême, au Parquet populaire suprême, à l’Audit d'État, aux ministères, agences de niveau ministériel et organismes relevant du gouvernement, aux Comités populaires de niveau provincial.

Selon le document, le Comité gouvernemental de pilotage leur demande de renforcer la communication auprès des cadres, des membres du Parti, des fonctionnaires, des employés publics, des travailleurs et des membres des forces armées, en particulier ceux concernés par l'organisation de l'appareil du système politique, afin que ces derniers œuvrent pour le bien commun, sacrifient des intérêts personnels (le cas échéant) pour mettre en œuvre les politiques du Parti, créer un consensus entre les cadres, les membres du Parti et le peuple.

Il est également nécessaire de récompenser et encourager en temps opportun les groupes et les individus ayant de nombreuses réalisations et contributions dans le processus de rationalisation de la structure organisationnelle et du personnel, de restructuration et d'amélioration de la qualité du personnel.

En outre, l’un des objectifs est de réduire d'au moins 20% du nombre de fonctionnaires et employés publics qui reçoivent des salaires du budget de l'État, afin de réduire la masse salariale conformément aux plans de rationalisation de l'appareil organisationnel des ministères, agences, organismes et localités selon la feuille de route de mise en œuvre des politiques spécifiées dans le décret n° 178/2024/ND-CP, tout en veillant à ce que les résultats de l'exécution de leurs tâches ne soient pas affectés.

