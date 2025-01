Tri obligatoire des déchets à la source, du nouveau dans les poubelles

Pour mettre en place la réglementation, les agences professionnelles et les autorités locales ont diffusé de nombreux documents techniques, investi dans les infrastructures techniques et les ressources humaines, et proposent des formations pour sensibiliser le public.

Obstacles au tri des déchets

Les statistiques du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE) montrent que la quantité de déchets solides ménagers continue d’augmenter, dans toutes les zones locales et à travers le pays.

Actuellement, la quantité totale de déchets solides générés dépasse 67.800 tonnes par jour, les zones urbaines produisant 38.100 tonnes par jour et les zones rurales 29.700 tonnes par jour.

Nguyên Thành Lam, un fonctionnaire du Département de contrôle de la pollution environnementale du MoNRE, a déclaré que le tri des déchets n’est toujours pas mis en œuvre de manière synchrone dans les localités.

De nombreuses zones rurales et montagneuses ne disposent pas de suffisamment de services de collecte des déchets solides ménagers et manquent d’équipements de collecte et de transport.

Ils manquent également de sites de collecte des déchets correctement réglementés, ce qui entraîne des retards prolongés de déchets solides ménagers et provoque une pollution de l’environnement.

Les capitaux d’investissement proviennent principalement du budget de l’État et de l’aide publique au développement (APD), tandis que les contributions du secteur privé restent limitées.

Jusqu’à 75% des installations de traitement des déchets solides ménagers continuent de dépendre du soutien de l’État pour leurs opérations.

Pour faire face à ce problème croissant, la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 dispose qu’à partir de cette année, les déchets solides générés par les ménages et les particuliers doivent être divisés en trois groupes.

Le premier groupe comprend les déchets solides qui peuvent être recyclés, notamment le papier, le plastique, le métal, le verre, le tissu, le cuir, le bois, le caoutchouc et les équipements électroniques.

Le deuxième groupe comprend les déchets alimentaires, des restes de nourriture aux aliments périmés, aux légumes et aux fruits.

Le troisième groupe comprend les autres déchets solides ménagers tels que les déchets dangereux, les déchets encombrants et autres.

En particulier, la clause 2 de l’article 77 de la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 énonce que les installations de collecte et de transport des déchets solides ménagers peuvent refuser de collecter et de transporter les déchets solides ménagers des ménages et des particuliers qui n’en trient pas ou n’utilisent pas d’emballage conformément à la réglementation. Elles peuvent également informer les autorités compétentes pour inspection et traitement conformément à la loi.

Le président du Réseau de l’air pur du Vietnam et ancien directeur adjoint du Département de l’environnement du MoNRE, Hoàng Duong Tùng, a déclaré que la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 a été adoptée par l’Assemblée nationale pour remplacer la loi de 2014.

La nouvelle loi comprend de nombreux éléments innovants visant à créer une économie circulaire et verte. Pour la gestion des déchets ménagers, c’est la première fois que le tri des déchets est obligatoire à la source, plutôt que simplement encouragé comme dans les lois précédentes.

En outre, les pollueurs doivent payer des frais en fonction de la quantité de déchets rejetés et doivent déverser les déchets dans des délais précis et au bon endroit.

Les unités fournissant des services de collecte, de transport et de traitement doivent répondre aux exigences techniques et d’infrastructure conformément à la réglementation.

Mise en pratique des réglementations

Le directeur du Département de contrôle de la pollution environnementale Hoàng Van Thuc a déclaré que le MoNRE avait publié la circulaire N°02/2022/TT-BTNMT le 10 janvier 2022 détaillant certaines dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement de 2020. Sur la base du texte d’orientation, les localités devront élaborer leurs propres directives en fonction de leur zone.

En parallèle, le MoNRE a promulgué des "Directives techniques sur le tri des déchets solides ménagers", fournissant une identification maximale des types de déchets solides ménagers générés par les ménages et les particuliers et les classant en trois principaux groupes de déchets conformément aux réglementations de la clause 1, article 75 de la loi.

Le manuel technique comprend également des illustrations et des instructions claires sur la façon de préparer et de nettoyer les types de déchets de base avant le tri.

Par exemple, les déchets de papier, de plastique et de métal doivent être aplatis et réduits en taille et en volume. Pour les tissus, le cuir et les produits en bois, ils peuvent être réutilisés s’ils sont propres, intacts ou rétrécis. Les appareils électriques et électroniques doivent être conservés dans leur forme d’origine et ne doivent pas être démontés.

Le MoNRE a envoyé des documents demandant aux comités populaires provinciaux et municipaux d’étudier et d’appliquer des directives techniques sur la classification des déchets solides ménagers afin de garantir le respect de la loi et des textes d’orientation connexes.



