Remise des 3es Prix nationaux de la presse de l'AN et du Conseil populaire

La cérémonie de remise des 3 es Prix nationaux de la presse de l'Assemblée nationale (AN) et du Conseil populaire (Prix Diên Hông) 2025 a eu lieu le 5 janvier à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Cette année, le Comité d'organisation a reçu 4.079 œuvres de 163 organisations de presse dans l’ensemble du pays. Huit prix A, 15 prix B, 20 prix C et 40 prix d’encouragement ont été remis lors de la cérémonie. L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a reçu quatre prix dont un prix A.

La détermination et les efforts de l’AN visant à améliorer la qualité des activités législatifs et les résultats importants ont été mis en relief dans les œuvres primées, a déclaré le président de l'AN, Trân Thanh Mân.

La presse doit diffuser largement l'esprit positif, les aspirations, la nouvelle détermination et le nouvel esprit dans tout le Parti, le peuple et l'armée, en particulier les messages du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et les lignes directives du Parti sur la nouvelle ère de progrès national, a-t-il souligné.

À cette occasion, le vice-président de l’AN, Nguyên Khac Dinh a déclaré lancer les 4es Prix nationaux de la presse de l'AN et du Conseil populaire.

VNA/CVN