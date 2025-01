Deux anciens députés poursuivis pour extorsion de biens et trafic d’influence

>> Deuxième phase de jugement de l’affaire des vols de rapatriement lors du COVID-19

>> Un ancien haut cadre de Thai Nguyên poursuivi dans l’affaire des vols de rapatriement

Le procès implique Luu Binh Nhuong, ancien député de l’Assemblée nationale et ancien chef adjoint de la Commission des vœux du peuple du Comité central du Parti, et Lê Thanh Vân, ancien député de l’Assemblée nationale, et trois autres co-accusés.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers sont Nguyên Van Vuong, ancien spécialiste du département juridique du Bureau présidentiel ; Pham Minh Cuong, communément appelé Cuong quat, résidant dans la commune de Thuy Xuân, district de Thai Thuy, province de Thai Binh ; et Vu Dang Phuong, domicilié dans la commune de Thuy Truong du district.

Selon l’acte d’accusation, de 2020 à 2023, les cinq personnes ont extorqué des biens d’une filiale du groupe Sao Do et ont abusé de leur position et de leur pouvoir pour intervenir dans un procès civil devant le Tribunal populaire de Hai Phong et dans l’approbation du projet Quê Vo III dans la province de Bac Ninh (Nord) pour un profit illicite.

Sur la base des résultats de l’enquête, conformément au point a, clause 4, article 170 et au point a, clause 4, article 358 du Code pénal, le Parquet populaire de Thai Binh a poursuivi Cuong et Phuong pour extorsion de biens ; Nhuong pour extorsion de biens et usage abusif de ses pouvoirs pour influencer autrui à des fins personnelles ; et Van et Vuong pour usage abusif de leurs pouvoirs pour influencer autrui à des fins personnelles.

VNA/CVN