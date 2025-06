Éveiller la sensibilité esthétique de la peinture vietnamienne

Ce tournant marque une nouvelle étape pour la compagnie Ngày Xua ASIA, en collaboration avec des figures respectées du domaine de l’art indépendant. Cette série de quatre rencontres, mêlant discussions et pratiques, proposera une exploration plurielle de la sensibilité artistique vietnamienne à travers les perspectives esthétiques et les courants dominants de l’art pictural au Vietnam.

Photo : BTC/CVN

Il est impossible de retracer l’histoire des arts plastiques vietnamiens sans évoquer l’École des beaux-arts de l’Indochine – ancêtre de l’actuelle Université des beaux-arts du Vietnam. Cette institution a vu naître une génération d’artistes vietnamiens porteurs d’un héritage singulier, fruit d’une hybridation entre techniques occidentales et pensée orientale.

Avec la volonté d’éveiller une sensibilité artistique articulant théorie et pratique, cette série d’événements aspire à guider les participants à travers le cheminement de la sensibilité esthétique nationale - depuis le cours de l’histoire jusqu’à la vie contemporaine.

Lors de la séance "Ressentir - Regarder - Apprécier", le 7 juin, les participants auront l’opportunité d’assister à une conférence approfondie sur l’histoire de la peinture vietnamienne, animée par Ly Đoi (chercheur en art, commissaire d’exposition et journaliste), aux côtés du peintre Bùi Tiên Tuân.

La compagnie Ngày Xưa ASIA, en collaboration avec Vuon Trong Phô, propose une démarche de transmission et d’expérimentation d’un regard contemporain sur la tradition, en offrant des outils de perception esthétique et de compréhension de la culture et de l’histoire vietnamiennes.

Minh Thu/CVN