Le quan ho de Bac Ninh rayonne d'une vitalité nouvelle

Your browser does not support the audio element.

>> Série d’activités de célébration du 15e anniversaire de la consécration de l'UNESCO

>> Quan ho de Bac Ninh : 15 ans de rayonnement culturel mondial

>> Escapade printanière au village des chants alternés de Bac Ninh

>> KGPN 02-03 : Escapade printanière au village des chants alternés de Bac Ninh

>> Les chants populaires quan ho de Bac Ninh résonnent au cœur de Berlin

Les chants populaires quan ho ont un impact évident sur la vie quotidienne. Ses mélodies douces, sincères, lyriques et pures aux paroles raffinées, joyeuses, sentimentales et empreintes de philosophie, sont faciles à mémoriser, à retenir et à entrer dans le cœur des spectateurs. À cela s'ajoute l'élégance des costumes des pratiquants, qu'ils soient chanteurs ou musiciens.

Le quan ho accompagne les habitants de Bac Ninh dès leur enfance, mais ceux d'autres localités peuvent aussi en fredonner quelques couplets...

Ces chants populaires, qui conservent leurs racines traditionnelles, se sont enrichis au fil du temps. Au-delà de la coutume d'invitation au bétel et des chants sur les bateaux, ils expriment aujourd'hui des confidences plus intimes et des invitations à découvrir toute la richesse de Bac Ninh, une terre chargée d'histoire et de potentialités.

Grâce aux efforts conjoints de préservation et de promotion de l'héritage culturel par la population et les autorités locales, cet art traditionnel s'est profondément enraciné au sein de la communauté. Ce symbole de la culture de Bac Ninh joue également le rôle d'"ambassadeur" culturel du Vietnam à l'international.



Thanh Tuê/CVN