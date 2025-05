Phu Tho rend hommage au prince Lang Liêu avec un record culinaire national

Phu Tho commémorera le prince Lang Liêu, septième roi Hùng, par une cérémonie spéciale d'offrande d'encens. L’objectif est d’établir le record des 100 plus grands plateaux d’offrandes du Vietnam, le 7 mai, à la maison commune de Duu Lâu, dans la ville de Viêt Tri (Nord).

Cette commémoration est une activité annuelle du quartier de Duu Lâu, en hommage à l’un des fondateurs légendaires de la nation.

Elle vise à cultiver le patriotisme au sein de la population et à promouvoir les valeurs traditionnelles, l’éthique, le travail acharné, la créativité, le courage et la résilience des habitants.

Les organisateurs reconstitueront le rituel des offrandes tel qu’il se pratiquait à l’époque des rois Hùng, offrant ainsi aux participants l’occasion de découvrir la culture traditionnelle et les cultes anciens.

Le prince Lang Liêu, ou Hùng Chiêu Vuong, était le plus remarquable des fils du roi Hùng Huy Vuong. Aidé par un dieu, il confectionna des bánh chưng (gâteau de riz gluant de forme carrée) et des bánh giầy (gâteau rond), qui séduisirent tant son père qu’il fut choisi pour lui succéder et devint le septième roi Hùng.

"Cet événement vise à honorer les valeurs culturelles traditionnelles vietnamiennes, à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel immatériel, notamment le culte des rois Hùng", a souligné Phan Quôc Khanh, président du Comité populaire du quartier de Duu Lâu.

Renforcer la fierté nationale

L’événement, organisé conjointement par la Société par actions de biens de consommation Masan (Masan Consumer), l'Association des cuisiniers vietnamiens ainsi que par les agences et unités concernées, devrait accueillir plus de 500 délégués, artisans et chefs renommés venus de tout le pays, ainsi que de nombreux visiteurs.

Lors de la cérémonie, une démonstration culinaire exceptionnelle présentera 100 des plus grands plateaux d’offrandes composés de bánh chưng et de bánh giầy, symbolisant respectivement la Terre et le Ciel.

Ces plateaux permettront aux chefs vietnamiens de rendre hommage à Lang Liêu, considéré comme le fondateur de la gastronomie nationale. En confectionnant les gâteaux, ils mettront en valeur leur savoir-faire, tout en célébrant la diversité culinaire des différentes régions du pays.

Les habitants, visiteurs et artisans pourront également participer à la préparation des gâteaux, partageant leurs expériences et anecdotes sur l’origine de ces deux mets emblématiques.

Les organisateurs espèrent que cette activité contribuera non seulement à préserver les traditions et à renforcer la fierté nationale, mais aussi à créer une atmosphère communautaire joyeuse et solidaire.

Un programme de musique et de danse sera également proposé, avec la participation d’artistes et d’artisans locaux. Il comprendra notamment des spectacles de chant xoan (chant printanier), reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Les organisateurs estiment que cet événement contribuera à faire mieux connaître la culture, la gastronomie et l’histoire du Vietnam, et plus particulièrement de Phu Tho, tant au public national qu’international.

