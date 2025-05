Un festival culturel pour présenter la beauté du bouddhisme

Le festival compte 285 stands présentant des produits traditionnels vietnamiens, des publications et des services bouddhistes pour répondre aux besoins de visites des bouddhistes et des touristes du monde entier participant aux événements du Vesak.

Pour l’occasion, le Comité central des affaires culturelles a organisé le levée du grand drapeau bouddhique de 500 m² à l'approche de l’ouverture de la grande fête du Vesak, puis d’allumage de 35.000 lanternes en forme de fleur, pour prier pour la paix et la prospérité nationales avec 12.000 participants.

En outre, le Festival culturel bouddhiste propose également des expositions de livres anciens et de trésors nationaux; des performances artistiques avec la participation d'artistes nationaux ainsi que de Chine, d'Inde, de Thaïlande, de République de Corée ou encore de Mongolie…

Dans le cadre de la Journée du Vesak des Nations unies 2025, le 3 mai, l’Association de photographie de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’Institut de recherche bouddhiste du Vietnam, a inauguré l’exposition intitulée "Sagesse bouddhiste : dignité humaine et paix", et remis un prix de photographie artistique.

Le concours de photographie artistique "Sagesse bouddhique : dignité humaine et paix", lancé du 20 janvier au 31 mars, a attiré 1.446 œuvres en compétition, réalisées par 216 photographes de tout le pays. Les œuvres reflètent de manière vivante les valeurs humanistes profondes du bouddhisme telles que la compassion, la sagesse, l’esprit de salut de la souffrance, la paix et l’harmonie; représentant le riche patrimoine culturel bouddhiste, des festivals, des rituels, des reliques à la vie monastique des moines, des nonnes et des bouddhistes, honorant Vesak d'un point de vue historique, culturel et spirituel.

Selon le photographe Doan Hoai Trung, président de l'Association de photographie de Hô Chi Minh-Ville, les photos du concours sont de haute qualité, combinant technologie photographique moderne et perspectives créatives des auteurs.

Le jury a sélectionné 107 œuvres exceptionnelles à exposer au service des moines, des nonnes, des bouddhistes et du peuple.

"Tôt ce matin, plus de 60.000 personnes sont venues visiter l'exposition. Il est à prévoir que dans les jours qui suivent, des dizaines de milliers d’autres s’y rendront pour en apprécier la richesse et la profondeur. C'est un événement important. De plus, nous prévoyons de créer un livre photo en ligne, accessible à tous, pour permettre à chacun de découvrir, admirer et partager les messages porteurs de la beauté du bouddhisme", a déclaré le photographe Doan Hoai Trung.

L'exposition de culture et d'art bouddhiste a ainsi ouvert ses portes le matin du 5 mai.

L’exposition de culture et d’art bouddhiste ouvrira officiellement ses portes le matin du 5 mai. Le soir même, à 19h, une représentation artistique sacrée dédiée au Vesak aura lieu, à l’intention des fidèles bouddhistes et de la population. Ce programme exceptionnel a réuni de nombreux artistes renommés, parmi lesquels :" : Phuong Thanh, Lam Hung, Ung Hoang Phuc, Quach Tuân Du, Quynh Trang, Tuyêt Nhung, Duy Zuno.

L'événement international de performance artistique aura lieu quant à lui dans la nuit du 7 mai au Thiso Hall Sala Theater, dans la zone urbaine de Dai Quang Minh de la ville de Thu Duc. L'événement a été mis en scène avec 60 artistes de l'Opéra de Hô Chi Minh-Ville, de l'ensemble de musique ethnique Phu Dông, du groupe de musique amateur Huynh Khai, du Chœur de Saigon, de la troupe de danse Arabesque... et de nombreux chanteurs célèbres.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN