Trésors du bouddhisme : les splendeurs du Vietnam sacré

Pour la toute première fois, 87 trésors nationaux liés au bouddhisme sont exposés à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion de la Journée du Vesak 2025 des Nations unies, offrant aux fidèles bouddhistes et au public une occasion rare d’admirer ces reliques sacrées.

Le point culminant de l’exposition est la présence de 87 trésors nationaux, des objets inestimables reflétant les racines historiques profondes et l’influence considérable du bouddhisme sur la vie culturelle et spirituelle du Vietnam.

Ces trésors ont suscité un vif intérêt auprès des moines, des nonnes, des fidèles bouddhistes et des passionnés de culture. Depuis son ouverture, l’exposition attire des visiteurs venus admirer et découvrir les reliques sacrées liées à l’histoire du bouddhisme vietnamien.

De nombreux bouddhistes sont visiblement émus à la vue de statues, de stèles de pierre et d’instruments rituels dont ils n’ont entendu parler que dans les livres ou à travers les légendes.

Parmi ces artefacts figure la statue d’Avalokiteshvara à mille bras et mille yeux de la pagode Bao An, sculptée au XIXe siècle, symbole limpide de la Compassion infinie tournée vers le fidèle dans sa quête de la Voie du Bouddha. Figurée debout, en gloire, en position frontale, elle est entièrement revêtue d’une laque d’or qui lui confère une dimension cosmique très spectaculaire.

La statue du Bouddha émacié de la pagode Mia à Hanoï est tout à fait exceptionnelle. Cette représentation illustre un épisode particulier de la vie du prince Siddhartha, futur Bouddha Sakyamuni. Le personnage repose sur une base accidentée rappelant un pic montagneux. Ce sommet est une référence directe au nom de la statue, Tuyêt signifiant neige et Sơn, montagne; les monts enneigés, c’est-à-dire l’Himalaya, sont identifiés comme le lieu où l’action se serait déroulée. Les sculpteurs n’hésiteront pas à montrer un être décharné pour illustrer ce moment de la vie du Bouddha, faisant de la représentation du Bouddha émacié l’une des plus marquantes de la statuaire bouddhique du XVIIe siècle.

Les statues de la trilogie des Bouddhas des trois temps de la pagode But Thap incluent Amitābha, Bouddha du passé ; Śākyamuni, Bouddha du présent ; et Maitreya, Bouddha du futur. Fabriquées en bois laqué, elles sont assises en méditation sur des trônes de lotus au sommet d’un piédestal carré à trois niveaux finement sculpté. Chacune est ornée d’un halo rayonnant, symbolisant de profondes significations bouddhistes.

Un autre artefact emblématique est la fantastique statue d’Avalokiteshvara à mille bras et mille yeux, le Bodhisattva de la Compassion, de la pagode But Thap. Dans la tradition bouddhiste, un bodhisattva est un être qui a atteint l’illumination mais qui choisit de rester dans le cycle des renaissances pour aider tous les êtres à atteindre la libération. Avalokiteshvara est particulièrement renommé pour sa capacité à entendre les souffrances du monde et à y répondre avec une compassion infinie.

Au-delà des artefacts symboliques, l’exposition comprend des images, des documents et des extraits présentant la valeur historique, culturelle et artistique de chaque trésor.

Espace culturel bouddhiste vietnamien

Outre les trésors, l’exposition reconstitue l’espace culturel bouddhiste vietnamien à travers des instruments de musique traditionnels, des robes monastiques, des cérémonies du thé, des édits impériaux, des écritures, des peintures, etc.

Organisée par la Sangha bouddhiste du Vietnam, l’exposition vise à honorer et à diffuser les valeurs durables du bouddhisme vietnamien. Les organisateurs espèrent qu’elle offrira aux délégués, moines, nonnes, adeptes bouddhistes et invités internationaux une occasion unique de découvrir et de comprendre les valeurs de la culture bouddhiste vietnamienne.

En outre, l’exposition vise également à susciter la fierté nationale, l’amour de la patrie et le sens des responsabilités envers la préservation et la promotion du patrimoine culturel à l’ère actuelle où le bouddhisme n’est pas seulement une croyance spirituelle, mais aussi un courant culturel durable qui accompagne la nation vietnamienne à travers des millénaires d’histoire.

