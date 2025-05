Culture

Le plus grand drapeau bouddhique du monde flotte dans le ciel de Hô Chi Minh-Ville

Un drapeau bouddhique géant de 500 m², présenté comme le plus grand au monde, a été hissé lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition culturelle, organisée à l’occasion de la Journée internationale du Vesak 2025.

Dans le cadre des célébrations du Vesak 2025, l’exposition culturelle intitulée "Là où l’art et la spiritualité se rencontrent" a été inaugurée dans la matinée du 5 mai à l'Académie bouddhiste du Vietnam, située dans la commune de Lê Minh Xuân, district de Binh Chánh, à Hô Chi Minh-Ville.

Ce drapeau géant a été confectionné dans un tissu ultra-résistant et arbore les cinq couleurs traditionnelles – bleu, jaune, rouge, blanc et orange.

Il mesure 25,69 m de long (symbolisant les 2.569 ans d’histoire du bouddhisme) et 19,47 m de large. Il incarne l’union des cinq continents, exprimant l’aspiration à la paix mondiale, tout en reflétant le souhait du bouddhisme de diffuser la compassion, en harmonie avec le thème du Vesak de cette année : "Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable".

Dans le cadre de l’exposition, les fidèles et visiteurs ont eu, pour la première fois, l’opportunité d’admirer 87 trésors nationaux vietnamiens liés au bouddhisme. Ces trésors bouddhiques, provenant de tout le pays, comprennent des œuvres sculpturales, des statues de culte, des bas-reliefs, des objets rituels, des instruments liturgiques et des manuscrits anciens, représentant la quintessence de la culture bouddhique vietnamienne depuis les dynasties Ly, Trân, Lê jusqu’à celle des Nguyên.

Chaque trésor est lié à des jalons majeurs de la culture bouddhique vietnamienne, depuis son introduction et son essor jusqu’à aujourd’hui, transmis par les ancêtres. Ces objets illustrent la profonde fusion entre l’art, la foi et la pensée philosophique bouddhique, constituant des témoignages vivants du rôle du bouddhisme dans la vie spirituelle du peuple vietnamien à travers les siècles.

Par ailleurs, l’exposition présente également des instruments de musique traditionnelle, des objets liés à la cérémonie du thé, des habits rituels, des textes sacrés, des gravures sur bois, des édits royaux, ainsi que des peintures et photographies… Chaque espace d’exposition ne se limite pas à une valeur esthétique, mais incarne aussi l’âme, les coutumes et l’identité culturelle du peuple.

Texte et photos : Minh Thu/CVN