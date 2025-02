Bac Giang, terre de culture, au cœur du printemps et de ses fêtes

Un riche programme culturel et touristique célébrant le printemps et le Têt (Nouvel An lunaire) aura lieu le mois prochain dans la province de Bac Giang, dans le Nord.

Photo : VNA/CVN

Le programme comprend des événements majeurs célébrant la Semaine culturelle et touristique de Bac Giang et le Festival printanier de Tây Yên Tu qui se tiendront dans la ville de Bac Giang du 8 au 13 février (ou du 11 au 16 du premier mois lunaire), ont annoncé les organisateurs.

Les célébrations comprendront le Linh Thiêng Tây Yên Tu (Tây Yên Tu sacré) qui sera organisé dans diverses régions locales, notamment Son Dông, Luc Ngan, Luc Nam, Lang Giang et la ville de Bac Giang.

Elles visent à promouvoir les riches valeurs culturelles traditionnelles de la région, en présentant aux touristes nationaux et étrangers la terre spéciale, les habitants et les patrimoines uniques de Bac Giang. Ce sera également l’occasion d’affirmer le rôle important et l’importance de la construction et du développement de sa propre marque touristique.

Les habitants et les autorités de la ville, des districts et des villes de Bac Giang se préparent activement à une série d’activités dans les sites touristiques spirituels et écologiques spéciaux de Tây Yên Tu et Suôi Mo, ainsi que dans la pagode Vinh Nghiêm, classée patrimoine national spécial.

Les visiteurs auront l’occasion de profiter et d’expérimenter des produits culturels et touristiques locaux tels que le festival d’ouverture de la forêt, une exposition présentant et promouvant les patriarches bouddhistes Trúc Lâm Yên Tu, une représentation de chèo (théâtre populaire), une exposition de belles photos de Bac Giang et un festival de musique folklorique traditionnelle de chant then, une pratique rituelle essentielle de la vie spirituelle des groupes ethniques minoritaires Tày, Nùng et Thái dans le Nord.

Le point culminant de tous les événements de cette année est la procession des tablettes de Tam Tô Truc Lâm (les trois fondateurs de la secte bouddhiste zen Truc Lâm) de la pagode Vinh Nghiêm de la ville de Bac Giang à la pagode Ha Tây Yên Tu du district de Son Dông.

Le comité d’administration de la pagode Vinh Nghiêm, ainsi que les bouddhistes locaux, s’affairent à rénover, réparer, nettoyer et décorer le site patrimonial.

Photo : VNA/CVN

La pagode Vinh Nghiêm se prépare à exposer une collection de 3.050 tablettes de bois liturgiques de la secte bouddhique Truc Lâm de la pagode Vinh Nghiêm, inscrites par l’UNESCO au registre "Mémoire du monde" de la région Asie-Pacifique, pour présenter aux bouddhistes et aux visiteurs, selon le vénérable Thích Thanh Vinh, gérant adjoint de la pagode.

La Semaine culturelle et touristique de Bac Giang sera un événement inspirant pour diffuser et promouvoir les valeurs culturelles uniques et exceptionnelles de la province, ainsi que ses ressources touristiques, a déclaré Dô Tuân Khoa, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

L’objectif est de développer les principaux produits touristiques, en particulier l’espace culturel bouddhiste Truc Lâm à Tây Yên Tu, attirant ainsi les visiteurs locaux et étrangers.

La Semaine culturelle et touristique de Bac Giang, ainsi que le Festival printanier de Tây Yên Tu, sont des événements annuels majeurs qui, selon les organisateurs, stimuleront le secteur du tourisme et augmenteront le nombre de visiteurs, qui représentent de plus en plus une part importante des revenus de la province. Ils contribuent également à affirmer que Bac Giang est une destination "sûre, conviviale et hospitalière".

VNA/CVN