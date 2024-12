Bà Ria-Vung Tàu met de l’avant une stratégie sur l’investissement durable

Photo : VNA/CVN

En 2024, Bà Ria-Vung Tàu a enregistré 57 nouveaux projets d’investissements, représentant un capital total de plus de deux milliards d'USD, soit le double des chiffres de l’année précédente. Ces projets, rigoureusement sélectionnés, visent à concilier développement économique et préservation de l’environnement.

Selon Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire provincial, l’objectif est clair. "Nous nous engageons à développer une industrie moderne et écologique pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Avec son rôle de centre économique maritime national, son écosystème remarquable et ses nombreux atouts, Bà Ria-Vung Tàu est une destination de prédilection pour les investisseurs", a-t-il expliqué.

Dès le début de 2024, le groupe sud-coréen Hyosung a lancé un projet de 400 millions d'USD consacré à la production de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, un type de biocarburant également connu sous le nom de diesel renouvelable). Ce nouvel investissement, axé sur la production de carburant d’aviation durable via le traitement d’huiles et de graisses par catalyse à l’hydrogène, permet une réduction de 73 à 84% des émissions de carbone par rapport aux combustibles classiques. Avec ce projet, Hyosung porte à trois le nombre de ses initiatives dans la province, pour un total cumulé de plus de 1,66 milliard d'USD.

Ce projet s’inscrit parmi les 57 nouveaux investissements que Bà Ria-Vung Tàu entend concrétiser cette année. Fidèle à sa stratégie d’attraction sélective, la province privilégie les projets respectueux de l’environnement, favorisant les industries de pointe, l’économie verte, les énergies renouvelables, tout en veillant à la préservation des écosystèmes locaux.

Stratégie sélective en matière d’investissement

D’autres projets incluent une usine de terminaux intelligents du groupe chinois BOE et une unité de fabrication de circuits imprimés par le groupe Tripob. Ces investissements reflètent l’orientation vers des technologies propres et des énergies renouvelables. D’après Lê Ngoc Linh, directeur du Service provincial du Plan et de l’Investissement, Bà Ria-Vung Tàu a révisé ses priorités industrielles pour limiter les activités polluantes telles que la métallurgie ou la teinture textile, en faveur de secteurs technologiquement avancés et respectueux de l’environnement.

"Bà Ria-Vung Tàu a adopté une stratégie sélective en matière d’investissement. Nous privilégions des projets de grande envergure, à forte intensité technologique, à faible impact écologique et peu gourmands en main-d'œuvre. Les autorités locales s’engagent à soutenir activement les entreprises, tant nationales qu’internationales, pour leur permettre de maximiser leur succès et leurs résultats", a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

La transformation de Bà Ria – Vung Tàu en un écosystème industriel vert commence à porter ses fruits. Des complexes comme Long Son (pétrochimie) ou Thi Vai (gaz naturel liquéfié) illustrent ce succès. Le parc industriel Phu My 3 répond pleinement aux critères d’une zone urbaine écologique, d’une industrie verte et d’une économie circulaire.

Le succès du "verdissement" des investissements à Bà Ria-Vung Tàu est en grande partie dû à la coopération et à l'engagement des entreprises.

"L’engagement envers la durabilité environnementale est essentiel pour le succès des entreprises locales. Nous considérons que c'est une approche parfaitement adéquate et nous nous engageons constamment à la mettre en œuvre", a noté Nguyên Thi Thao Nhi, directrice générale de la société Thanh Binh Phu My.

Dans les temps à venir, Bà Ria-Vung Tàu maintiendra des critères stricts en matière de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des terres pour attirer les investissements dans ses zones industrielles. Les secteurs de l’industrie verte, des technologies de pointe et des énergies renouvelables continueront d’être au cœur de la stratégie de développement de la province, comme l’a souligné Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire de la province.

En 2024, Bà Ria-Vung Tàu s’est imposée comme l’une des destinations les plus attractives pour les investisseurs étrangers au Vietnam. Le nouvel afflux d'investissements, caractérisé par des montants croissants et des technologies de pointe, a permis à la province de renforcer ses liens avec le réseau d'investissements de grands groupes mondiaux. Parmi les acteurs clés figurent les groupes Samsung, Hyosung et CJ (République de Corée), Austal (Australie) ou encore Marubeni (Japon).

Avec une stratégie sélective des investissements, la province vise à devenir un moteur de développement économique pour le Sud-Est du Vietnam et un centre économique maritime national, prêt à atteindre le statut de ville relevant du pouvoir central en 2030.

VOV/VNA/CVN