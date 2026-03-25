Mois de la jeunesse : restauration de portraits en hommage aux héros de guerre

Un programme de restauration et de numérisation des portraits des soldats tombés au combat et des mères héroïnes vietnamiennes s’est tenu mardi 24 mars à Hô Chi-Minh-Ville, à l’occasion du 95 e anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931-2026).

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L’événement a eu lieu sur un site commémoratif de la commune de Vinh Lôc, dédié aux volontaires civils lors de l’offensive générale et du soulèvement du printemps 1968.

Photo : Muctim/CVN

Ngô Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville, président de l'Union de la jeunesse vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, remet des portraits aux familles des soldats tombés au combat.

L’initiative de restauration et de numérisation des portraits des mères héroïnes et des martyrs à travers la ville contribue non seulement à la sauvegarde de précieux documents historiques, mais met également en lumière la créativité et l’esprit de bénévolat des jeunes qui mettent la technologie au service de projets communautaires significatifs.

Nguyên Quôc Huy, secrétaire par intérim de l’Union de la jeunesse de l’Université internationale Hông Bang, a déclaré que participer à la restauration des portraits et écouter les témoignages de témoins historiques était un grand honneur pour les jeunes.

Le responsable a souligné que ce projet témoigne d’une profonde gratitude envers ceux qui ont servi la nation, tout en contribuant à apaiser la douleur et le deuil de leurs familles. Il rappelle également aux jeunes générations la tradition vietnamienne «Quand on boit de l’eau, il faut se souvenir de sa source» et encourage le sens civique dans cette nouvelle phase de développement du pays.

Dans le cadre de ce programme, les unions de jeunesse de l’université et de la commune de Vinh Lôc ont collaboré à la restauration et à l’exposition de 19 portraits de Mères héroïques et de soldats tombés au combat. Parmi eux figuraient les portraits de trois mères héroïnes et de douze volontaires civils morts lors de l’offensive générale et du soulèvement du printemps 1968, ainsi que ceux de quatre autres martyrs locaux.

Le processus de restauration a consisté à recueillir des informations auprès des familles et à appliquer des technologies modernes de traitement d’images pour reconstruire les photos endommagées ou incomplètes. Les portraits sont également numérisés pour leur conservation à long terme, contribuant ainsi à l’éducation historique et offrant aux familles un moyen significatif de commémorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation.

Pour de nombreuses familles, les images restaurées revêtent une profonde valeur émotionnelle. Trân Thi Huê, qui a reçu trois portraits restaurés de sa grand-mère - une Mère Héroïne - et de deux proches morts au combat, a déclaré que sa famille était profondément émue.

Pendant la guerre, ils n’avaient pas les moyens de conserver des photographies et de nombreuses images ont été reconstituées de mémoire. Les portraits restaurés permettent à la famille d’honorer dignement leurs proches.

VNA/CVN