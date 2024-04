Le MIC demande des solutions pour assurer la sécurité de l’information

Le ministère de l’Information et de la Communication (MIC) a demandé aux agences, organisations et entreprises de prendre des mesures pour assurer la cybersécurité et maintenir le fonctionnement stable de leurs systèmes d’information lors des célébrations de la Journée de la réunification nationale (30 avril), de la Journée internationale des travailleurs (1 er mai) et du 70 e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai).

>> Nécessité d'élaboration des plans de réponse aux incidents pour les systèmes d'information

>> Un futur Centre de cybersécurité à l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

>> Garantir la liberté d’information, de la presse et sur Internet au Vietnam

Elles doivent renforcer et hiérarchiser les ressources et le personnel pour une disponibilité 24h/24 et 7j/7 ; et superviser de manière proactive leurs systèmes concentrés de surveillance de la sécurité des informations et de lutte contre les logiciels malveillants pour assurer une détection et un traitement rapides des incidents d’attaque de réseau et des avertissements de logiciels malveillants, a-t-il indiqué.

Les unités doivent vérifier et mettre à jour régulièrement les derniers correctifs de sécurité pour leurs systèmes d’information sur la base des alertes de l’Autorité de sécurité de l’information du MIC et des agences et organisations compétentes ; examiner, inspecter, évaluer et combler les failles de sécurité ; et supprimer les logiciels malveillants de tous les serveurs et clients du système réseau.

Elles doivent également veiller à surveiller, à recevoir et à traiter régulièrement les alertes de sécurité des informations via la plate-forme nationale de coordination des incidents de sécurité des informations cybernétiques - IRlab.vn, fournie par le MIC ; et préparer un plan de réponse pour faire face aux incidents de cyberattaques et rétablir rapidement le fonctionnement normal du système d’information en cas d’incident.

Les fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet, ainsi que ceux qui fournissent des infrastructures et des plates-formes numériques, doivent renforcer leurs ressources humaines pour la surveillance, le soutien et le dépannage afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des infrastructures de télécommunications et d’Internet ; et mettre pleinement en œuvre des mesures de protection pour assurer une détection précoce et une prévention rapide des cyberattaques, de la diffusion d’informations malveillantes et illégales, a noté le ministère.

Les fournisseurs de services de télécommunications, d’Internet et de plates-formes numériques ont également été invités à mettre en œuvre strictement et rapidement les solutions requises par le ministère et les agences compétentes.

VNA/CVN