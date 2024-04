Billets d'avion "épuisés" pour les vacances du 30 avril au 1er mai

Les vols au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville vers des destinations touristiques renommées du pays sont presque entièrement réservés pour le premier et le dernier jour des vacances du 27 avril au 1 er mai. Cependant, les clients peuvent acheter des billets à un prix raisonnable les jours après le 1 er mai.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de réservation de l'Administration de l'aviation du Vietnam (ministère des Transports), le taux de réservation des vols au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville vers d'autres localités du pays le 27 avril (premier jour de vacances) et le 1er mai (dernier jour) a dépassé les 75%.

Certains itinéraires ont même atteint un taux de réservation proche de 100% tels que ceux de Hanoï à Huê, Quy Nhon, Tuy Hoà et Diên Biên, ainsi que ceux de Hô Chi Minh-Ville à Dà Lat, Tuy Hoà, Phu Quôc et Diên Biên.

Notamment, les vols de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville vers Tuy Hoà (Phu Yên) sont d’ores et déjà complets, tant pour les départs que pour les retours.

Il ne reste que des billets de Vietjet disponibles vers Phu Quôc depuis Hanoï, au prix de 8,5 millions de dôngs aller-retour (taxes et frais inclus), avec un seul vol disponible pour le retour. Pour les départs depuis Hô Chi Minh-Ville, il n'y a plus de vols disponibles.

Pour le vol vers Dông Hoi (Quang Binh) depuis Hô Chi Minh-Ville, de nombreux billets sont encore disponibles, mais depuis Hanoï, il n'y a plus de places.

Quant à Quy Nhon, il n'y a plus de vols depuis Hanoï, mais depuis Hô Chi Minh-Ville, il reste un bon nombre de billets, avec des prix variant entre 4,5 et 4,7 millions de dôngs l'aller-retour.

Les vols vers Diên Biên sont particulièrement demandés du fait que cette province du Nord organise cette année deux grands événements : l'Année nationale du tourisme et le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu. Les billets d'avion depuis Hanoï sont tout réservés, et depuis Hô Chi Minh-Ville, il ne reste qu'un seul vol pour le départ du 27 avril et le retour du 1er mai, bien que Vietnam Airlines et Vietjet aient augmenté leur capacité.

Ces itinéraires, qui affichent des taux de réservation élevés pendant toute la période des vacances du 30 avril au 1er mai, devraient rester très sollicités dans les jours suivants.

Photo : Bùi Phuong/CVN

En revanche, sur les vols en provenance des localités vers Hanoï/Hô Chi Minh-Ville, le taux de réservation en début de période de vacances est moyen, variant autour de 50%. Certains itinéraires, comme Hai Phong - Hô Chi Minh Ville, Diên Biên - Hô Chi Minh-Ville, Diên Biên - Hanoï et Dà Lat - Hanoï, affichent des tarifs plus élevés.

Cependant, en retardant simplement leur départ d'un à deux jours, les clients ont toujours la possibilité d'acheter des billets d'avion, même pour les itinéraires les plus populaires.

Par exemple, en partant le 28 avril et en revenant le 2 mai (un jour après la fin des vacances), les billets d'avion de Hanoï à Tuy Hoà sont toujours disponibles, au prix de 6 millions de dôngs aller-retour. En retardant le départ de deux jours, le prix passe à seulement 5 millions de dôngs. De Hô Chi Minh-Ville à Tuy Hoà, des billets sont disponibles pour un départ le 29 avril et un retour le 2 mai, au prix d'environ 3,4 millions de dôngs.

De même, pour les vols du 28 avril vers Phu Quôc, il reste encore de nombreux sièges disponibles, avec un prix d'environ 6,4 millions de dôngs depuis Hanoï (en baisse de 2 millions par rapport au 27 avril) et à partir de seulement 2,8 millions de dôngs aller-retour depuis Hô Chi Minh-Ville.

Thao Nguyên/CVN