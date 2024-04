D'autres responsables font l'objet d'une enquête pour liens présumés avec Phuc Son

Il a indiqué que la police d'investigation du ministère de la Police enquêtait sur des cas de "violation des règles comptables entraînant de graves conséquences, acceptation de pots-de-vin, violation des règles relatives aux appels d'offres entraînant de graves conséquences et abus d'influence sur des personnes occupant des postes et des pouvoirs pour obtenir des résultats illégaux" au sein du group Phuc Son, de la Compagnie par actions de l’investissement, du commerce, et de l’immobilier Thang Long de la province centrale de Quang Ngai, de la province septentrionale de Vinh Phuc et des unités et agences associées.

Au cours de l'enquête, la police a découvert que pendant que la société Thang Long mettait en œuvre le projet de marché de gros et de zone urbaine de Vinh Tuong à Vinh Phuc, Nguyên Van Hâu, président de la société et également président du groupe Phuc Son, rencontrait à plusieurs reprises, a donné de l'argent et a demandé à certains responsables de créer les conditions permettant à son entreprise d'obtenir des prix d'utilisation des terres favorables.

Dans l'exercice de leurs fonctions, Nguyên Van Khuoc (vice-président du Comité populaire de Vinh Phuc et président du conseil provincial d'évaluation du prix des terres), Chu Quôc Hai (ancien directeur adjoint du Département provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement) et Hoàng Van Nhiêm (directeur adjoint du Département provincial des Finances) a reçu de l'argent de Nguyên Van Hâu pour commander Dinh Thi Thu Huong (chef de la division de l'indemnisation et des prix des terrains de réinstallation au sous-département de la gestion des terres du Département provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement et membre de l'équipe d'assistants du conseil d'évaluation des prix fonciers), par l'intermédiaire de Cao Dai Nghia (chef adjoint de la division des prix au Département de la planification et du développement des ressources foncières du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) et Nguyên Ngoc Huy (directeur de la compagnie d’évaluation des prix Nam Hà), pour conseiller et évaluer les prix des terrains en faveur de Thang Long, causant une perte de 200,9 milliards de dôngs (près de 7,9 millions d'USD au taux de change actuel) pour l'État.

Sur la base des résultats de l'enquête, la police a poursuivi et arrêté les 20 et 23 avril Khuoc, Hai et Nhiêm pour "acceptation de pots-de-vin" en vertu de la clause 4 de l'article 354 du Code pénal, et Nghia pour "abus de position et le pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions" en vertu de la clause 3 de l'article 356 du Code pénal. Pendant ce temps, Huong et Huy ont fait l'objet d'une enquête et ont été interdits de quitter leur lieu de résidence en vertu de la clause 3 de l'article 356 du Code pénal.

Le 27 mars, la police d'enquête du MPS a également poursuivi et détenu temporairement Lê Viêt Chu (ancien vice-président et ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, et ancien secrétaire du Comité provincial du Parti) et Pham Hoàng Anh (vice-secrétaire permanent du Comité populaire provincial de Quang Ngai). du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc et ancien directeur du Département provincial de la construction), tous deux accusés d'avoir "accepté des pots-de-vin" de M.Hâu pour aider ses entreprises à réaliser des projets dans les provinces.

Concernant le cas du groupe Phuc Son, la police a poursuivi 15 suspects, dont l'ancien secrétaire du Comité populaire de Vinh Phuc, Hoàng Thi Thuy Lan, le président du Comité populaire de Vinh Phuc Lê Duy Thanh, le président du Comité populaire de Quang Ngai, Dang Van Minh, et l'ancien président du Comité populaire de Quang Ngai, Cao Khoa.

L'enquête sur cette affaire, qui concerne de nombreuses localités, a été ouverte le 26 février.

VNA/CVN