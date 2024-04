Dà Nang aura le premier terminal aéroportuaire intelligent du Vietnam

Le terminal international de l'aéroport de Dà Nang, basé dans cette ville au Centre, est sur le point de devenir un terminal intelligent dans le cadre d'un partenariat entre la Compagnie par actions d'investissement et d'exploitation du terminal international de Dà Nang (AHT) et FPT Software.

Le partenariat, annoncé mardi 22 avril, vise à promouvoir la transformation numérique à court terme et une modernisation intégrale à long terme. Il vise à développer le premier terminal aéroportuaire intelligent au Vietnam afin de minimiser le temps nécessaire aux procédures de traitement et d'améliorer l'expérience des passagers.

Lors de l'événement, AHT et FPT Software, une filiale du groupe géant de la technologie FPT, ont signé les documents pour la mise en œuvre du projet au deuxième trimestre 2024 et l'achèveront en octobre.

Concrètement, des caméras basées sur l'IA seront installées dans les zones de traitement des procédures aéronautiques pour évaluer la densité afin d'aider les opérateurs à détecter rapidement les points chauds et à prendre des solutions efficaces. Davantage d'applications mobiles seront lancées pour fournir des solutions d'assistance intelligentes telles que la notification de l'état de départ et la recherche des emplacements actuels sur la carte.

Un nouveau site web sera créé pour garantir le meilleur confort possible aux utilisateurs lors de la recherche d'informations multilingues. Des systèmes à écran tactile seront également placés dans le terminal pour permettre aux passagers de rechercher des informations et de donner des évaluations, aidant ainsi le terminal à apporter des améliorations.

Le directeur général adjoint de l'AHT, Dô Trong Hâu, a déclaré que ce ne sont pas les technologies choisies qui décident du succès des projets de transformation numérique mais la manière de les utiliser. Par conséquent, au lieu d'utiliser les solutions disponibles sur le marché, le terminal a décidé de s'associer à FPT Software pour développer des solutions adaptées à sa demande.

Il a noté que la coopération entre AHT et FPT Software ouvrirait de nombreuses opportunités pour diversifier les services aériens, minimisant ainsi le temps de traitement des procédures, améliorant l'expérience des passagers et contribuant au développement touristique de la ville de Dà Nang.

Le terminal international de l'aéroport de Dà Nang est devenu le premier et le seul terminal au Vietnam à être classé 5 étoiles selon les normes de Skytrax en janvier. Il a reçu le certificat lors de la cérémonie des Skytrax World Airport Awards 2024 en Allemagne le 17 avril. En 2022 et 2023, le terminal a été équipé de portes automatiques (autogate), de portes d'embarquement automatiques (auto boarding gate) et de bornes d'enregistrement automatique (self-check-in kiosk).

Il s'agit notamment du premier terminal aéroportuaire du Vietnam à disposer d'un système de dépôt des bagages en libre-service, appliqué par Starlux Airlines. En conséquence, toutes les procédures aériennes de ce terminal sont désormais traitées automatiquement.

VNA/CVN