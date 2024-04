Le Premier ministre exhorte à accélérer la transformation numérique nationale

Photo : VNA/CVN

La réunion a permis de discuter des mesures pour accélérer la transformation numérique nationale et le développement de l’économique numérique en 2024 et les années suivantes.

Le chef du gouvernement a indiqué que 2024 était année importante dans la mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025, avec les efforts concentrés dans la stimulation de la croissance et de la restructuration économique, en exploitant efficacement les moteurs de croissance traditionnels et en promouvant de nouveaux, notamment l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie numérique, la transformation numérique, le développement du gouvernement, de la société et du citoyen numériques.

Le pays se concentre sur l’amélioration des institutions, notamment celles liées à la transformation numérique ; la formation de ressources humaines de haute qualité au service de ce processus ; la construction d’infrastructures numériques ; la transformation numérique dans la gestion des recettes et des dépenses budgétaires…

La transformation numérique est une tâche clé, importante pour atteindre les objectifs nationaux de développement socio-économique, et contribue par ailleurs à lutter contre la corruption, a affirmé le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Pour les temps à venir, Pham Minh Chinh a demandé aux organes compétents de tous niveaux de sensibiliser davantage au rôle de la transformation numérique, de considérer la transformation numérique comme une tâche clé et prioritaire dans l’allocation de ressources, de chercher à mobiliser toutes les ressources sociales au service de la transformation numérique.

Un corridor juridique complet

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de créer un corridor juridique complet pour promouvoir la transformation numérique nationale et le développement de l’économie numérique, d’accélérer le développement des infrastructures et des plateformes numériques, créant ainsi une prémisse importante pour le développement de l’économie numérique, de favoriser le développement des ressources humaines numériques et des compétences numériques…

Il a ordonné d’œuvrer pour que le classement du Vietnam en matière d'indice de développement de l'e-gouvernement des Nations unies progresse d’au moins cinq rangs, et celui en matière de cybersécurité figure au Top 30.

Le Premier ministre a enfin estimé qu'avec la participation de l'ensemble du système politique et la réponse de la population et du milieu des affaires, l'économie numérique du Vietnam connaîtrait un fort développement pour être un moteur important dans la promotion d'un développement socio-économique rapide et durable.

VNA/CVN