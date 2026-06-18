Coupe du monde 2026 : Lionel Messi dans la légende après son triplé contre l'Algérie pour son 200e match officiel avec l'Argentine

Lionel Messi est désormais le premier footballeur de l'histoire à jouer dans six éditions de la Coupe du monde et son entrée dans la compétition a fait sensation. L'équipe d'Argentine a battu 3-0 les Fennecs, avec un triplé fatal du capitaine argentin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au MetLife Stadium, à l'ouest de New York, l'équipe de France, finaliste de la dernière édition, a idéalement lancé la quête d'une troisième étoile dans un match qui avait tout du piège, 24 ans après la défaite française contre les Lions de la Téranga en ouverture du Mondial-2002. Face aux Sénégalais, vainqueurs de la dernière CAN mais dépossédés de leur titre sur tapis vert au profit du Maroc, l'équipe de Didier Deschamps a vécu une première période compliquée à l'image d'un Mbappé maladroit et peu inspiré.

Mais l'attaquant vedette a retrouvé toute son efficacité après la pause en s'offrant, mardi 16 juin, le record de buts en équipe de France d'Olivier Giroud grâce à ses 57e et 58e réalisations, chaque fois après un très bon travail de Michael Olise. "Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire", a déclaré Kilian Mbappé après la rencontre.

Le buteur du Real Madrid pourrait entrer encore un peu plus dans les annales de son sport pendant cette Coupe du monde, une compétition qui a déjà forgé sa légende. Sacré à seulement 19 ans en 2018 en Russie et finaliste en 2022 au Qatar, il a désormais inscrit 14 buts en phase finale et n'est plus qu'à deux unités du détenteur du record de l'épreuve, l'Allemand Miroslav Klose.

Bradley Barcola, qui avait remplacé un décevant Ousmane Dembélé, a également participé à la victoire inaugurale des Français, quelques minutes après son entrée en jeu (82). "Ça soulage, on a eu un peu d'appréhension, un peu de frustration au début aussi", a confié Didier Deschamps. Seule petite ombre au tableau, Ibrahim Mbaye a réussi à profiter des lacunes françaises en défense, notamment côté gauche, pour tromper Mike Maignan en toute fin de rencontre.

Dans l'autre rencontre du groupe I, la Norvège a facilement dominé un Irak vaillant mais limité (4-1). Dans le duel à distance que se livrent les grands artificiers du football, Erling Haaland a répondu au capitaine des Bleus en inscrivant lui aussi un doublé, et en manquant de peu le triplé en toute fin de match.

Messi un peu plus dans la légende

Le prodige argentin est entré mardi après-midi 16 juin un peu plus dans l'histoire du foot en devenant à 38 ans le premier joueur à disputer six Coupe du monde, en débutant la rencontre contre l'Algérie à Kansas City.

Lionel Messi, qui conduit les tenants du titre dans leur rêve d'un doublé inédit depuis 1962 et le Brésil de Pelé et Garrincha, a fait trois fois trembler les filets du gardien algérien Luca Zidane (17e, 60e et 76e) avant de sortir du stade sous l'ovation du public.

AFP/VNA/CVN