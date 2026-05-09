Tennis : Swiatek se fait peur à Rome, De Minaur prend la porte

La N o 3 mondiale Iga Swiatek a dû batailler pendant très de trois heures vendredi 8 mai pour rallier le 3 e tour à Rome où le tournoi masculin a perdu sa première tête d'affiche, l'Australien Alex De Minaur, 8 e au classement ATP.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Swiatek menait 6-1, 5-3 face à l'Américaine Caty McNally (63e) et semblait se diriger vers un succès facile pour son entrée en lice dans un tournoi qu'elle a déjà remporté trois fois.

Mais la Polonaise, en panne de confiance après une début d'année sans relief, a laissé son adversaire revenir dans le match en multipliant les fautes directes et en faisant preuve d'une grande nervosité.

Dans le deuxième set, elle a servi pour le match à deux reprises à 5-4, puis à 6-5, mais a perdu sa mise en jeu à chaque fois. Elle a mal débuté le jeu décisif pour être menée 4-2 et ne s'en est pas remise pour concéder la deuxième manche après 82 minutes de jeu.

Dans le manche décisive, Swiatek a mené 3-1, mais a vite reperdu son avantage. Elle a repris le service de son adversaire pour servir pour le match à 5-3 et a converti sa première balle de match sur un coup droit trop long de McNally après 2h42 min de jeu pour s'imposer 6-1, 6-7 (5/7), 6-3.

"Dans ces conditions un peu plus fraiches que d'habitude, la balle est plus lourde, c'est plus difficile pour finir les échanges", a analysé, la quadruple lauréate de Roland-Garros qui restait sur un abandon à cause d'un virus au 3e tour du Masters 1000 de Madrid.

La 19e de Djokovic

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Au prochain tour, elle sera opposée à l'Américaine Emma Navarro (35e) ou à l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (41e).

Même s'il n'est pas toujours très à l'aise sur terre battue, Alex De Minaur restait sur deux huitièmes de finale à Rome. Son séjour dans la capitale italienne a déjà pris fin sous les coups de l'Italien Matteo Arnaldi, 106e mondial et bénéficiaire d'une invitation, qui a renversé le No8 mondial en trois sets 4-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Le programme de vendredi prévoit les entrées en lice de deux anciens vainqueurs, l'Allemand Alexander Zverev (3e), face à son compatriote Daniel Altmaier (64e), et le Serbe Novak Djokovic (4e), opposé au Croate Dino Prizmic (79e). Sextuple vainqueur du tournoi romain et toujours en quête de son 25e titre en Grand Chelem, "Djoko", 38 ans, n'a plus joué depuis plus de deux mois en raison d'une blessure à une épaule et dispute pour la 19e fois le tournoi romain.

Mais la pluie a fait irruption et tous les matches ont été suspendus vers 14h15 (12h15 GMT).

AFP/VNA/CVN