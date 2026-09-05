Athlétisme : en l'absence de Duplantis, Karalis s'impose à 6,12 m à la perche à Bruxelles

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|Le Grec Emmanouil Karalis a remporté le concours du saut à la perche des finales de la Ligue de diamant, le 4 septembre à Bruxelles.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Avant le début du concours, Armand Duplantis a fait savoir qu'il renonçait, ressentant une douleur à la jambe gauche, la même qui l'avait obligé à déclarer forfait à Londres mi-juillet.
"Ce problème à la jambe a commencé à Londres. Depuis, ça allait à peu près et j'ai beaucoup travaillé mais la douleur est revenue à Zurich. J'ai serré les dents, probablement un peu trop. J'avais dit que si je ressentais cette irritation pendant mon échauffement, je ne sauterais pas. J'ai donc pris la décision difficile de ne pas prendre le départ", a expliqué le détenteur du record du monde de la discipline (6,31 m).
Emmanouil Karalis, deuxième meilleur perchiste de la planète et qui a poussé Duplantis dans ses retranchements lors des derniers concours (6,20 m contre 6,25 m pour le Suédois à Zurich il y a une semaine), s'est imposé en franchissant à son troisième et dernier essai une barre à 6,12 m pour s'emparer du record du meeting.
Il s'est ensuite arrêté, remportant pour la première fois une finale de Ligue de diamant.
L'épilogue du duel est prévu à Budapest la semaine prochaine, lors des championnats Ultimate, si Duplantis est remis de sa blessure.
AFP/VNA/CVN