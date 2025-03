Le SG du Parti demande à exploiter l'innovation et la transformation numérique

>> Le leader du Parti souligne l’approche centrée sur le patient en médecine

>> Ajouter des options principales aux Projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti

>> Tô Lâm : mobiliser tous les acteurs économiques pour le développement socio-économique

Photo : VNA/CVN

Plus d'un mois après la première réunion du 20 janvier, le Comité de pilotage a réalisé des progrès significatifs. L'équipe de soutien et le Conseil consultatif national ont été créés, tandis que la Résolution N°193/2025/NQ-QH15 a été publiée, introduisant 12 mécanismes et politiques pilotes pour institutionnaliser la Résolution N°57, datée du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale. Ces mesures permettent la mise en œuvre immédiate d'initiatives clés sans attendre l'approbation parlementaire de nouvelles lois.

La transformation numérique au sein des agences du Parti a également connu des premiers changements positifs. La mise en œuvre du projet 06 a apporté des avantages tangibles dans la gouvernance et les services publics, jetant les bases de la création d'un centre national de données. Les efforts visant à rationaliser les procédures administratives et à améliorer les services publics ont montré des améliorations notables, attirant l'attention et les commentaires du public.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué les efforts des comités du Parti du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam et d'autres organismes clés du Parti. Cependant, il a également souligné les défis existants qui doivent être résolus pour éviter qu'ils ne deviennent des goulets d'étranglement.

Il a déclaré que les progrès ont été lents en matière de leadership, de direction, de rénovation des mentalités et de détermination politique, en particulier au niveau supérieur, où les dirigeants ne se sont pas encore pleinement engagés dans les technologies et applications numériques. Les cadres institutionnels et les politiques restent incomplets et incohérents. Bien que l'Assemblée nationale ait adopté la résolution 193, certains problèmes critiques décrits dans la Résolution N°57 n'ont pas encore été résolus.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné la nécessité d'une action audacieuse dans l'adoption et le déploiement de la science, de la technologie et de l'innovation pour améliorer la gouvernance et les services aux entreprises et aux citoyens.

La pénurie de ressources humaines qualifiées, en particulier de talents de haute qualité, pose un risque important de stagnation. Les investissements dans les infrastructures, notamment la connectivité Internet, les réseaux 5G et les centres de données, restent insuffisants, tandis que les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et le big data n'ont pas reçu l'attention adéquate. Le rythme de la transformation numérique dans les agences gouvernementales et la qualité des services publics sont encore limités, notamment en ce qui concerne la numérisation et la restructuration des processus opérationnels pour s'adapter à l'environnement numérique.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que 2025 marque la phase initiale, définissant les orientations et les feuilles de route, et mettant en œuvre des politiques spécifiques pour concrétiser la Résolution N°57, posant ainsi les bases d'un développement solide et complet dans les années à venir.

Evoquant les tâches clés pour le futur proche, il a souligné l'importance de lier la mise en œuvre de la Résolution N°57 à l'exécution en cours de la Résolution N°18, visant à rationaliser l'appareil organisationnel du système politique du niveau central au niveau local en combinaison avec l'application de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. Cela permettra de garantir des opérations synchronisées aux trois niveaux de gouvernement - central, provincial et communal, a-t-il déclaré.

Le leader du Parti a souligné que l'achèvement des cadres institutionnels, des mécanismes et des politiques, ainsi que la garantie des ressources et du personnel nécessaires à la mise en œuvre de la Résolution N°57, doivent être réalisés rapidement, de manière complète et efficace, l'achèvement étant requis au cours du deuxième trimestre de 2025.

"Ce processus permettra non seulement d'établir un cadre juridique solide, mais aussi de supprimer les obstacles pour accélérer la mise en pratique des tâches et des solutions", a-t-il déclaré, ajoutant que la priorité sera également accordée au développement et à la finalisation des infrastructures et des plateformes numériques, en particulier le Centre national de données, la base de données nationale des entreprises et la base de données nationale des terres, ainsi qu'à la promotion du développement des zones de haute technologie et de l'industrie des semi-conducteurs.

Il a demandé une action audacieuse dans la sélection et la mise en pratique des produits et solutions de science-technologie, d'innovation et de transformation numérique, en particulier pour ceux qui se révèlent déjà efficaces. Des projets pilotes devraient être mis en œuvre, avec un perfectionnement et une évaluation continus avant une réplication plus large, a-t-il déclaré.

Se concentrer sur la résolution des difficultés

Il a demandé aux membres permanents du Comité directeur de se concentrer sur la résolution des difficultés et des obstacles, ainsi que sur l'examen des recommandations et des propositions avancées par les membres du Comité de pilotage et son agence permanente, en accordant une plus grande attention aux risques qui peuvent devenir des goulots d'étranglement ou des obstacles au progrès.

Le secrétaire général a également confié des responsabilités aux comités du Parti du gouvernement et de l'Assemblée nationale, au Bureau du Comité central du Parti, aux commissions du Parti et aux membres du Comité de pilotage, les exhortant à commencer immédiatement la mise en œuvre après la réunion.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a appelé les comités provinciaux et municipaux du Parti à créer des comités directeurs pour la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, en suivant le modèle du Comité directeur central, en veillant à ce que les objectifs et les tâches locaux soient alignés sur les feuilles de route spécifiques et les conditions locales.

Il a exhorté tous les membres du comité à mettre en œuvre efficacement leurs propres tâches, tout en soulignant le rôle du Conseil consultatif national et de l'équipe de soutien dans l'élaboration de plans d'action pratiques et axés sur les résultats.

Ces plans doivent fixer des objectifs clairs, des programmes détaillés et des échéanciers précis, avec des responsabilités bien définies pour chaque agence, organisation et individu, a-t-il noté, précisant que les plans définitifs devraient être soumis pour approbation d'ici avril 2025 et régulièrement mis à jour pour tenir compte des nouveaux développements.

Il a également souligné l'importance de saisir les opportunités d'innovation et de transformation numérique, appelant toutes les parties prenantes à rester responsables et créatives. Il a déclaré que la traduction des objectifs de la Résolution N°57 en résultats concrets serait essentielle au développement futur du Vietnam.

VNA/CVN