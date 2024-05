Les législateurs scrutent les solutions de gestion du marché de l’or

>> Vente aux enchères de lingots d’or pour stabiliser le marché

>> Nécessité d'effectuer une inspection et un examen spécialisés du marché de l'or

>> L’or s’apaise à mesure que la gestion du marché de l’or se renforce

Ne devrions-nous pas laisser les prix fluctuer comme ça ? Je n’ai jamais vu un marché où les prix de l’or connaissent de telles hausses et baisses soudaines, a déploré le vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong.

L’évolution des cours de l’or sur le marché mondial et national de l’or reste cependant complexe, la volatilité accrue de l’or affecte la stabilité et la sécurité du marché financier et monétaire ainsi que la psychose sociale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre Lê Minh Khai ont demandé au secteur bancaire de gérer le marché de l’or, mais les prix de l’or poursuivent leur envolée. La Banque d’État a organisé des ventes aux enchères de lingots mais le prix de l’or a beau atteindre des sommets. Il est donc une gestion stricte et la main managériale de l’État sur le marché de l’or, a indiqué la présidente de la Commission juridique de l’Assemblée nationale Lê Thi Nga.

Le métal jaune a franchi la barre des 92 millions de dôngs le taël à la vente, le 10 mars, avant de s’assagir les jours suivants pour s’établir à 88 millions de dôngs le taël dans la matinée du 13 mai, après la mise en place d’une série de mesures d’inspection et de contrôle du marché de l’or prises par le gouvernement.

L’environnement de l’investissement des entreprises a-t-il des problèmes ?, s’est interrogée la présidente de la Commission des affaires des députés du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh.

Les capitaux d’investissement du secteur privé sont encore très faibles alors que les investissements dans l’or sont si élevés. Cela signifie-t-il que les gens ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils investissent dans la production, a-t-elle noté, appelant le Comité permanent à analyser plus attentivement ces questions.

La hausse du prix de l’or augmentera le coût de l’importation des biens, des matières premières et des intérêts sur les emprunts étrangers contractés par les entreprises et aura un impact majeur sur le marché intérieur, s’est inquiété le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Par conséquent, l’Assemblée nationale demande au gouvernement d’avoir un plan de gestion flexible et opportun pour équilibrer les objectifs d’accélération de la croissance et de contrôle de l’inflation, a-t-il déclaré, proposant au gouvernement de réviser et d’évaluer d’urgence les résultats de la mise en œuvre des solutions de gestion du marché de l’or.

Le vice-gouverneur de la Banque d’État, Pham Thanh Hà, a rappelé que le gouvernement a promulgué en 2022 le décret N°24/2012/ND-CP du gouvernement sur la gestion du commerce de l’or.

Ces mesures de gestion du marché de l’or aidant, le marché de l’or était resté relativement stable. Mais depuis 2019, la récession mondiale et la spirale de l’inflation après la pandémie de COVID-19 et l’accentuation des tensions géopolitiques ont provoqué une nouvelle ruée vers l’or, a-t-il indiqué.

Sur un an, les prix du métal jaune sur le marché mondial ont bondi d’environ 14%, ce qui a entraîné une hausse des prix au Vietnam. La récente poussée des prix est aussi favorisée par une offre intérieure limitée d’or physique, a-t-il poursuivi.

Le responsable a fait savoir que la Banque d’État continuera à organiser des ventes aux enchères de lingots d’or pour remédier à la pénurie de l’offre et a renforcé la gestion publique du marché de l’or ainsi que l’inspection et le contrôle des entreprises et établissements de crédit exerçant des activités d’achat et de vente de lingots d’or.

