Plusieurs documents de coopération Vietnam - Irlande signés à Dublin

Le Professeur-Docteur Lê Quân, président de l’Université nationale du Vietnam de Hanoï, et la Professeure Dolores O’Riordan, vice-présidente du Global Engagement de l’Université de Dublin, en Irlande, ont échangé un accord-cadre sur la promotion de la coopération en matière de formation, la recherche et les échanges académiques.

Le président du groupe FPT Truong Gia Binh et le professeur Cathal Gurrin, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques du Centre ADAPT de l’Université de Dublin, ont signé un protocole de coopération entre l’Université FPT et le Centre ADAPT sur le développement des ressources humaines en intelligence artificielle (IA).

Ce partenariat prévoit l’envoi par l’Université de Dublin de professeurs au Vietnam pour former les étudiants de l’Université FPT de Dà Nang à l’IA, et l’organisation des séminaires pour échanger des expériences pédagogiques avec de jeunes professeurs de l’Université FPT, et la fourniture des bourses de doctorat en IA aux jeunes professeurs de l’Université et des stages de courte durée pour les étudiants en IA de l’Université FPT.

Par ailleurs, Nguyên Van Khoa, directeur général de FPT, et Chris Davis, directeur général de Kyndryl Ireland, ont échangé un accord-cadre entre le groupe FPT et Kyndryl sur la transformation numérique et l’IA.

Les deux parties discuteront de la signature d’un contrat-cadre de coopération dans le développement d’applications technologiques d’IA et de transformation numérique pour les clients des domaines de la banque, de l’assurance, de la vente au détail en Irlande. Auparavant, FPT et Kyndryl ont coopéré pour élargir leur clientèle sur des marchés tels que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Enfin, Nguyên Thanh Hùng, vice-président du low-cost vietnamien Vietjet, et Sankalp Garg, directeur général de Castlelake Aviation, ont échangé un accord-cadre sur le bail-achat des avions. Castlelake financera quatre nouveaux avions A321neo modernes pour Vietjet, dans le cadre de sa commande actuelle auprès d’Airbus. La livraison de ces avions est prévue pour cette année.

Cette transaction fait suite à l’accord financier finalisé en 2023 pour trois avions Airbus A321neo. Dans le même temps, les deux parties ont également établi une base de coopération pour d’autres accords financiers pour la flotte en croissance rapide de Vietjet à l’avenir.

