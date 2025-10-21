L'Argentine et les États-Unis signent un accord d'échange de devises

La Banque centrale de la République argentine (BCRA) a annoncé lundi 20 octobre avoir signé un accord de stabilisation du taux de change avec le Trésor américain pour un montant de 20 milliards de dollars.

"L'objectif de cet accord est de contribuer à la stabilité macroéconomique de l'Argentine, en mettant particulièrement l'accent sur le maintien de la stabilité des prix et la promotion d'une croissance économique durable", a déclaré la BCRA dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à des réunions entre l'équipe économique du gouvernement argentin et des responsables américains à Washington, notamment une rencontre entre le ministre argentin de l'Économie, Luis Caputo, et le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ainsi qu'une rencontre entre le président argentin Javier Milei et le président américain Donald Trump le 14 octobre.

"L'accord établit les modalités et conditions des opérations bilatérales d'échange de devises entre les deux parties", a indiqué la banque.

"Ces opérations permettront à la BCRA d'élargir la gamme des instruments de politique monétaire et de taux de change disponibles, notamment en renforçant la liquidité de ses réserves internationales, conformément aux fonctions réglementaires établies dans sa charte organique", a-t-elle ajouté.

La BCRA a souligné que cet accord s'inscrivait dans le cadre d'une "stratégie globale" visant à renforcer la politique monétaire de l'Argentine et à "consolider" la capacité de la banque centrale à "réagir aux conditions susceptibles d'entraîner des épisodes de volatilité sur les marchés des changes et des capitaux".

Cette annonce intervient quelques jours avant les élections législatives argentines du 26 octobre, dans un contexte de volatilité des taux de change, que les analystes financiers attribuent en partie à l'incertitude générée par les élections.

Xinhua/VNA/CVN