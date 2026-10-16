Le Conseil de sécurité condamne les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite

Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné jeudi 15 octobre les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration du président du conseil, les membres du Conseil de sécurité ont condamné "avec la plus grande fermeté" la poursuite et l'intensification des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, notamment celles qui touchent l'aviation civile et les infrastructures énergétiques.

Ils ont également réitéré leur condamnation des attaques et menaces persistantes des Houthis à l'encontre de la navigation marchande en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Ils ont souligné l'importance d'assurer la sécurité des navires commerciaux et de leurs équipages, de respecter le droit international, en particulier la Convention de l'ONU sur le droit de la mer, et de préserver les droits et libertés de navigation.

Les membres du conseil ont exigé que les Houthis mettent immédiatement fin à leur escalade militaire au Yémen, et ont souligné qu'une paix durable au Yémen ne pouvait être obtenue par la violence, la coercition ou le recours à la force. Ils ont réitéré leur soutien à un règlement politique.

Xinhua/VNA/CVN