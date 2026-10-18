Présidentielle française : Olivier Faure souhaite "la victoire" de Raphaël Glucksmann

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a assuré samedi 17 octobre souhaiter la "victoire" de Raphaël Glucksmann à l'élection présidentielle, une semaine après sa défaite à la primaire de la gauche remportée dès le premier tour par le dirigeant de Place publique.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un entretien au Parisien, le député de Seine-et-Marne s'exprime pour la première fois depuis sa défaire et affirme vouloir se mettre au service du candidat désigné.

Reconnaissant qu'il a pu y avoir des tensions entre lui et le vainqueur de la primaire, des "divergences" qui "font honneur au débat démocratique", Olivier Faure estime qu'"à présent, il faut avancer".

"Des rencontres sont prévues entre les directions de Place publique et du PS dans les jours à venir pour organiser son entrée dans la campagne présidentielle. Je souhaite sa victoire à la présidence de la République", a-t-il déclaré.

"Le principal émetteur, désormais, c'est Raphaël. En tant que premier secrétaire du PS, je mobiliserai les socialistes et, au-delà, toutes celles et ceux qui ne se résignent pas à la victoire de Marine Le Pen", a ajouté le premier secrétaire, jugeant indispensable un rassemblement de la gauche.

Il dit espérer l'ouverture rapide de discussions avec les écologistes, les anciens Insoumis François Ruffin et Clémentine Autain, ainsi qu'avec les communistes. "Nous ne pourrons conduire une politique de transformation sans le reste de la gauche", souligne-t-il.

Répondant aux quelques voix qui se sont élevées pour demander son départ de la tête du parti après sa défaite à la primaire, Olivier Faure refuse de faire un lien entre les deux échéances.

"Nous avons voté non pas pour élire un premier secrétaire mais pour désigner un candidat à l'élection présidentielle", affirme-t-il, estimant que le PS demeure "souverain", notamment en vue des élections législatives.

AFP/VNA/CVN