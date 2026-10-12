Les Houthis revendiquent plusieurs frappes contre l'aéroport de Ryad

Les Houthis du Yémen ont revendiqué dimanche 11 octobre des " opérations d'envergure " contre des aéroports et des infrastructures énergétiques saoudiennes, à l'issue d'une série d'attaques dont l'une a fait treize morts samedi 10 octobre, la plus meurtrière en dix ans dans le royaume.

>> Les Houthis du Yémen revendiquent deux attaques de missiles et de drones

>> Les Houthis revendiquent de nouvelles attaques sur l'aéroport de Ryad

>> Le secrétaire général de l'ONU condamne l'attaque des Houthis contre un aéroport saoudien

Photo : AFP/VNA/CVN

L'ampleur des attaques visant Ryad ces derniers jours est inédite depuis le début en 2014 de la guerre au Yémen opposant les Houthis aux forces gouvernementales, qui bénéficient du soutien militaire d'une coalition conduite par l'Arabie saoudite depuis 2015.

Les Houthis ont indiqué avoir mené "quatre opérations d'envergure au cours des dernières 24 heures, utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones".

Ils ont indiqué avoir ciblé, "en trois phases" à partir de vendredi soir 9 octobre, l'aéroport international de Ryad.

Samedi 10 octobre, une attaque a fait 13 morts et 309 blessés, selon un bilan provisoire, et entraîné l'arrêt des vols jusqu'à nouvel ordre, selon une source du secteur aérien.

Et dimanche 11 octobre, une nouvelle attaque contre l'aéroport a fait au moins un mort - un Pakistanais - et 11 blessés, selon l'Autorité saoudienne de l'aviation civile. La fermeture de l'aéroport a été prolongée de 24 heures, jusqu'à 21h00 GMT lundi 12 octobre, selon le site de suivi des vols Flightradar24.

Aramco ciblé

Les Houthis ont également revendiqué des opérations contre deux sites appartenant au géant énergétique Aramco : l'installation gazière de Shugadam et une raffinerie à Tanajib, toutes deux dans l'Est de l'Arabie saoudite.

La quatrième opération a visé l'aéroport international de Dammam. "La frappe a atteint sa cible directement et a entraîné une perturbation du trafic aérien à l'aéroport", s'est félicité Yahya Saree, le porte-parole militaire des Houthis, dans un communiqué.

Selon le site officiel de l'aéroport de Dammam, de nombreux vols, au départ comme à l'arrivée, ont été signalés comme retardés.

Dimanche soir 11 octobre, l'Autorité saoudienne de l'aviation civile a fait état d'une nouvelle frappe contre l'aéroport de Dammam, précisant qu'une évaluation des dommages était en cours.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui combat les Houthis au Yémen, a ensuite annoncé avoir abattu un drone dans l'Est du royaume, là où les autorités avaient auparavant signalé l'attaque contre l'aéroport de Dammam.

Un porte-parole de la coalition, le général Turki al-Malki, a fait état de "l'interception et de la destruction d'un drone dans la région orientale" de l'Arabie saoudite dans un message sur X.

Un missile balistique des Houthis a en outre été intercepté alors qu'il se dirigeait vers Khamis Mushait, ville qui héberge une importante base militaire dans le Sud de l'Arabie saoudite, a indiqué lundi 12 octobre le porte-parole.

Avec la fin des chaleurs estivales, octobre marque généralement le début de la haute saison pour le pèlerinage de la Omra, des millions de musulmans du monde entier affluant vers le royaume.

Les Houthis ont renouvelé dimanche 11 octobre leur avertissement aux voyageurs, employés et compagnies aériennes, assurant que les aéroports saoudiens n'étaient "pas sûrs, à l'exception" de ceux des villes saintes de La Mecque et Médine.

Les combattants Houthis avaient déjà revendiqué mercredi 7 et jeudi 8 octobre des frappes contre l'aéroport de Ryad, qui avaient fait six morts au total.

La coalition a dénoncé l'attaque de samedi 10 octobre, y voyant "un crime de guerre" auquel elle a promis de répondre "avec fermeté".

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette attaque est la plus meurtrière commise dans le royaume depuis août 2015 et un attentat suicide du groupe jihadiste État islamique (EI) qui avait fait 15 morts.

Malgré des différends diplomatiques avec Ryad, notamment au Yémen, les Émirats arabes unis ont exprimé leur solidarité envers le royaume et leur "soutien à toutes les mesures visant à préserver" sa sécurité.

124 frappes saoudiennes

Après l'attaque de samedi 10 octobre sur l'aéroport de Ryad, les autorités saoudiennes avaient recensé 12 morts (quatre Saoudiens, deux Bangladais, un Américain, un Égyptien, un Argentin, un Syrien, un Palestinien et un Soudanais).

Dimanche 11 octobre, l'ambassade d'Inde en Arabie saoudite a annoncé qu'un de ses ressortissants était décédé des suites de ses blessures.

Au Yémen, les hostilités se poursuivent après l'offensive éclair lancée en septembre par les Houthis qui ont pris le contrôle sur la mer Rouge du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, déclenchant une contre-offensive gouvernementale.

Les Houthis ont dénoncé une "brutale agression saoudienne", faisant état de 124 frappes aériennes depuis samedi 10 octobre contre différents sites du pays, dont la capitale Sanaa, sous leur contrôle.

Des sources militaires du camp gouvernemental ont indiqué samedi 10 octobre que les forces yéménites avaient progressé autour du détroit, sans parvenir à le sécuriser.

Un responsable houthi a assuré que le mouvement tenait toujours l'île de Mayyoun, au cœur du passage maritime qui a gagné en importance depuis que l'Iran restreint la navigation dans celui d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique.

AFP/VNA/CVN