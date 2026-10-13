Qatar Airways suspend ses vols vers Riyad et Dammam en Arabie saoudite

Qatar Airways a annoncé lundi 12 la suspension temporaire de ses vols à destination et en provenance des villes saoudiennes de Riyad et de Dammam à la suite des frappes yéménites contre les aéroports du pays.

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Photo : Anh Duy/CVN

"En raison de la situation actuelle, les vols à destination et en provenance de Riyad et de Dammam sont temporairement suspendus", a indiqué la compagnie aérienne dans un nouvel avis aux voyageurs, invitant les passagers à vérifier le statut de leur vol sur son site officiel ou son application mobile.

Des mises à jour seront publiées sur son site web, a précisé la compagnie, sans toutefois donner de date de reprise des vols vers les deux villes saoudiennes.

Cette suspension fait suite aux attaques menées par les Houthis contre l'aéroport international King Khalid de Riyad et l'aéroport international King Fahd près de Dammam. Une frappe menée samedi 10 octobre par les Houthis sur l'aéroport de Riyad a fait douze morts et 309 blessés, selon l'Autorité générale de l'aviation civile d'Arabie saoudite.

L'autorité a annoncé lundi 12 octobre qu'elle prolongeait la suspension des opérations à l'aéroport de Riyad.

Xinhua/VNA/CVN